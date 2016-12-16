Новости
16.12.2016:59
О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Египта в Москве И.Насром
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
16 декабря специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Арабской Республики Египет в Москве Ихаба Насра.
В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления внешнеполитической координации между Москвой и Каиром в плане содействия политическому урегулированию конфликтных ситуаций в регионе на основе норм международного права.