О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Египта в Москве И.Насром

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

16 декабря специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Арабской Республики Египет в Москве Ихаба Насра.

В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления внешнеполитической координации между Москвой и Каиром в плане содействия политическому урегулированию конфликтных ситуаций в регионе на основе норм международного права.