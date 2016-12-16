Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с предстоящими переговорами Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики Ф.Микдадом

17 декабря в Москве пройдут переговоры Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова и Министра иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики Ф.Микдада.

Предполагается провести заинтересованный обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее с акцентом на задачи продвижения политического урегулирования на основе резолюции 2254 СБ ООН, включая работу Конституционного комитета в Женеве. При этом исходим из необходимости уважения суверенитета, единства и территориальной целостности САР, твердой приверженности праву сирийцев самостоятельно, без внешнего вмешательства определять будущее своей страны.

Планируется также подробно рассмотреть весь комплекс вопросов, связанных с дальнейшим укреплением многоплановых партнерских связей между нашими странами. Особую роль в этом контексте играет Постоянная Российско-Сирийская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, 13-ое заседание которой должно состояться в Дамаске в первом квартале 2021 г.

Важное значение имеет тема мобилизации международных усилий для содействия решению острых социально-экономических проблем, являющихся сейчас главным препятствием для нормализации обстановки в САР. Считаем неприемлемым применение в отношении этой страны постоянно ужесточающихся односторонних санкций и политизированных подходов в вопросах оказания гуманитарной помощи. В данном контексте будут обсуждены перспективы возвращения сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц в места постоянного проживания, а также связанные с этим вопросы восстановления разрушенной инфраструктуры страны.

Состоится обстоятельная «сверка часов» по актуальным международным и региональным проблемам в рамках сложившейся практики поддержания плотной внешнеполитической координации. При этом в Москве и Дамаске нацелены на продвижение конструктивной созидательной повестки дня и урегулирование имеющихся на Ближнем Востоке противоречий политико-дипломатическими методами на основе законных интересов всех вовлеченных сторон.

Хотя это первый рабочий визит в Российскую Федерацию Ф.Микдада в качестве Министра иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом САР, мы давно знаем его как надежного партнера и друга нашей страны. Предстоящие переговоры станут важной частью двустороннего политического диалога. В 2020 г., несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, этот диалог оставался интенсивным. В январе Президент Российской Федерации В.В.Путин посетил Дамаск, где встретился с Президентом Сирийской Арабской Республики Б.Асадом. В ноябре лидеры двух стран провели очередную беседу в режиме видеоконференции. В сентябре в сирийской столице побывали Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, председатель Российской части МПК Ю.И.Борисов и Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров.

Уверены, что визит Министра иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом САР Ф.Микдада в Москву внесет важный вклад в дальнейшее поступательное развитие российско-сирийского двустороннего сотрудничества, будет способствовать решению задачи укрепления мира и стабильности на Ближнем Востоке в целом.