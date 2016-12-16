Об итогах всеобщих выборов в Республике Гана

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

9 декабря Центризбирком Республики Гана объявил итоги прошедших 7 декабря всеобщих выборов. В борьбе за президентский пост победу одержал действующий глава государства, лидер «Новой патриотической партии» (НПП) Н.Акуфо-Аддо, набравший 51,30% голосов избирателей (второй четырехлетний срок).

На выборах в однопалатный парламент страны (всего 275 депутатских мандатов) места распределились следующим образом: представители «Новой патриотической партии» – 137 мандатов, «Национального демократического конгресса» (НДК) – 136, один мандат получил независимый кандидат, обладатель еще одного мандата пока не определен. Окончательно распределение мест в высшем законодательном органе Ганы должно завершиться до 8 января 2021 г., когда откроется первая сессия нового состава национального парламента.

Рассматриваем прошедшие в Республике Гана всеобщие выборы как знаковое достижение в продвижении ганского общества по пути демократии и стабильного социально-политического развития. Продолжим курс на поступательное укрепление многопрофильных российско-ганских связей в интересах народов наших стран.