Вступительное слово и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Министром иностранных и европейских дел Республики Хорватии Г.Грлич-Радманом, Загреб, 16 декабря 2020 года

Уважаемый г-н Министр, дорогой Гордан,

Дамы и господа,

Хотел бы выразить признательность нашим хорватским друзьям за гостеприимство и радушный прием.

Устойчиво развиваются дружественные отношения, включая политический диалог, межпарламентские связи, экономическое и гуманитарное сотрудничество.

Взаимодействуют и правоохранительные органы. Недавно была подписана Программа сотрудничества между Генеральными прокуратурами России и Хорватии на 2020-2022 гг.

В сфере хозяйственной деятельности возлагаем большие надежды на скорейшее возобновление работы Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которая вынуждена была взять паузу из-за коронавирусной инфекции. Но ее сопредседатели находятся в контакте. Уверен, что в следующем году Комиссия заработает в полную силу.

У многих российских и хорватских компаний сложились партнерские отношения. Упомяну такие крупные российские структуры, как АО «Зарубежнефть», ПАО «Газпромнефть», ПАО «Сбербанк» и ряд других.

Подписали с Министром культуры Хорватии Н.Обулен-Коржинек Программу сотрудничества в этой сфере на ближайшие два года. Это отражает нашу заинтересованность развивать контакты между людьми в области образования, науки, искусства. Это весьма полезное направление нашей работы.

Россия заинтересована в открытии в Загребе Центра науки и культуры, как это сделано во многих странах. Договорились активизировать работу по нахождению правильной юридической формы организации Центра.

Подробно говорили о ситуации на Западных Балканах, прежде всего в Боснии и Герцеговине. Здесь у нас единая позиция: необходимо строго выполнять Дейтонские договоренности во всей их полноте, включая, прежде всего, обеспечение равных прав трех государствообразующих народов и двух энтитетов.

Подтвердили необходимость скорейшего урегулирования проблемы Косово в строгом соответствии с резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН. Убеждены в необходимости для Приштины выполнить взятые на себя обязательства, прежде всего по созданию Сообщества сербских муниципалитетов в Косово.

Коснулись отношений между Евросоюзом и Российской Федерацией. Наша оценка очевидна: все факты говорят о том, что Евросоюз как структура не готов к нормальным контактам с Россией. Но это совсем не мешает нам развивать добрые, эффективные, равноправные отношения с хорватскими коллегами и друзьями.

В этом году вступило в силу двустороннее российско-хорватское Соглашение о размещении дипломатических представительств. Хорватское посольство уже отпраздновало свое новоселье. Буквально через пару часов надеемся вместе с Г.Грлич-Радманом провести соответствующую церемонию уже в новом здании российского посольства в Загребе.

Пригласил Министра иностранных дел Хорватии совершить визит в Россию в удобное для него время.

Вопрос (перевод с хорватского): Сегодня Министры коснулись ситуации в Боснии и Герцеговине. Было сказано о необходимости изменения избирательного закона. Если принять эту возможность как реальную, что бы потребовала российская сторона взамен? Возможно, это был бы отказ БиГ от членства в НАТО?

Когда можно ожидать визит Президента России В.В.Путина в Хорватию?

С.В.Лавров: Относительно ситуации с избирательным законодательством в Боснии и Герцеговине, абсолютно согласны с хорватскими коллегами: его необходимо реформировать таким образом, чтобы каждый государствообразующий народ избирал своего реального представителя в структуры, работающие в Сараево, прежде всего, в Президиум.

Что касается вопроса о том, будем ли мы «запрещать» БиГ вступать в НАТО или куда-либо еще – у нас нет привычки кому-то что-то запрещать.

Босния и Герцеговина – независимое государство, несмотря на то что над ним сохраняется фактический протекторат Высокого представителя, давно ставший атавизмом. В соответствии со своей конституцией, Дейтонским соглашением, БиГ должна сама определять свою внешнюю политику. Необходимо уважать решения, которые государство принимает на основе дейтонских полномочий. Они хорошо известны. Все также должны уважать позиции трех государствообразующих народов, потому что без этого нет Боснии и Герцеговины как государства. Уважение этих соглашений, конституции БиГ предполагает уважение позиции, которую занимает Республика Сербская, объявившая свой военный нейтралитет.

Что касается продолжения контактов на высшем уровне, думаю, когда ковидная инфекция пройдет, мы их возобновим.

Вопрос (перевод с хорватского): Какие вопросы Вы намереваетесь рассматривать в ходе встречи с Премьер-министром Хорватии А.Пленковичем? С каких позиций будет выступать Российская Федерация с учетом того, что четыре года назад Москва отрицательно отреагировала на заявления А.Пленковича, высказанные на Украине и касающиеся представления хорватской позиции о «реинтеграции», включении «оккупированных» территорий в общую территорию страны?

С.В.Лавров: Обсудим с Премьер-министром А.Пленковичем, как и с Президентом Хорватии З.Милановичем, задачи дальнейшего развития отношений во всех областях. Будем готовы ответить на любые вопросы собеседников.

Что касается приведенного Вами примера, не совсем понятно, что имеется в виду. Если речь идет об урегулировании на востоке Украины, то позиция Хорватии, которую г-н Министр сегодня четко подтвердил, заключается в безальтернативности выполнения Минских договоренностей, одобренных резолюцией Совета Безопасности ООН. Это в полной мере совпадает с нашей позицией.

Вопрос: За последние дни в американских СМИ прокатилась волна обвинений в адрес «связанных с Россией» хакеров в атаках на государственные учреждения США. Получали ли мы какие-либо претензии от американской стороны по официальным каналам? Как мы видим сотрудничество в киберсфере с новым Президентом США Дж.Байденом?

С.В.Лавров: У нас не зарегистрировано каких-либо официальных обращений США касательно подозрений в хакерских атаках. Уже привыкли к тому, что США, да и другие западные страны просто объявляют в СМИ об очередных обвинениях в адрес России, будь то хакеры, «сенсация» про «двойное» и даже «тройное» отравление А.Навального (оказалось, что в первый раз «отравили» его жену). Все эти «новости» забавно читать. Манера, в которой они преподносятся, говорит лишь об одном: у западных партнеров отсутствуют какие-либо этические нормы, навыки нормальной дипломатической работы, но присутствует нежелание выполнять международно-правовые нормы, когда речь идет об установлении фактов.

Логика здесь такая: объявили новые «факты» касательно отравления А.Навального, обнаруженные германскими спецслужбами, а Москва уже два дня молчит. Раз молчит – значит, виновата. Ущербность такого подхода очевидна любому вменяемому человеку.

Вопрос: Могли бы Вы прокомментировать вчерашнее заявление Госсекретаря США М.Помпео о том, что Россия подрывает безопасность в Средиземноморье, якобы богатые россияне «отмывают» деньги на Кипре и Мальте?

С.В.Лавров: Считаем, что политика США в Восточном Средиземноморье неконструктивна. Соединенные Штаты запрещают всем странам региона нормально сотрудничать с Российской Федерацией, будь то в сфере военно-технического взаимодействия, энергетике или какой-либо другой значимой области.

Нельзя не замечать подрывной роли американской стороны в попытке развалить православие, в том числе в этом регионе.

Вопрос: На каких условиях и в какие сроки Москва была бы готова начать диалог с новой Администрацией США о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ)?

С.В.Лавров: Не могу рассуждать на эту тему, потому что от нас уже ничего не зависит. Договор можно либо продлить, либо нет. Все те условия, которыми американцы до недавнего времени пытались обставить свою позицию, означали не продление действующего Договора, а разработку нового. Им надо определиться. Подождем, когда новая Администрация сформирует свой подход, и тогда будем вырабатывать свою линию.