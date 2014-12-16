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16.12.2014:57

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Палестины в Москве А.Нофалем

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

16 декабря специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Государства Палестина в Москве Абдельхафиза Нофаля по его просьбе.

В ходе беседы состоялся углублённый обмен мнениями по проблематике ближневосточного урегулирования в свете нормализации отношений Израиля с некоторыми арабскими государствами. С российской стороны акцентирована важность скорейшего восстановления палестинского национального единства на основе политической платформы Организации освобождения Палестины в интересах налаживания устойчивых палестино-израильских переговоров на общепризнанной международно-правовой базе.

Были также рассмотрены актуальные аспекты дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-палестинских связей.

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