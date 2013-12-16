О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Омана в Москве Ю.Аль-Заджали

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

16 декабря специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Султаната Оман в Москве Юсефа Аль-Заджали по его просьбе.

В ходе состоявшейся беседы были обсуждены приоритетные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-оманских отношений, включая поддержание регулярного диалога по линии внешнеполитических ведомств двух стран.

Проведен также обстоятельный обмен мнениями по актуальной ближневосточной проблематике с акцентом на складывающуюся ситуацию в Йемене, зоне Персидского залива и арабо-израильском урегулировании.