Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе переговоров с Министром иностранных дел Республики Хорватии Г.Грлич-Радманом, Загреб, 16 декабря 2020 года

Неофициальный перевод с английского

Благодарю Вас, господин Грлич,

Очень приятно находиться с визитом в Загребе. Мы много общались в течение этого года. Встречались в феврале, проводили телефонные разговоры. Ценю наши отношения, способствующие развитию сотрудничества между Россией и Хорватией. У нас есть значительный потенциал в сферах экономики, торговли и инвестиций. Заинтересованы в очередной встрече Межправительственной российско-хорватской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Надеюсь, она состоится, как только позволит ситуация с распространением коронавируса.

Взаимодействие по линии Парламентов наших стран также является хорошей традицией. Депутаты сотрудничают, обмениваются мнениями. Министерства иностранных дел России и Хорватии регулярно проводят консультации, которые позволяют открыто обмениваться мнениями по международным вопросам. Ранее в этом году заместители министров иностранных дел провели всеобъемлющие консультации. Это очень полезная практика.

Хотел бы поблагодарить Правительство Хорватии за содействие в подготовке нового Посольства России, которое мы сегодня откроем. Это добрый знак наших дружеских отношений.

Благодарю за гостеприимство.