Поздравительное послание Министра иностранных дел Финляндии П.Хаависто Министру иностранных дел России С.В.Лаврову по случаю 100-летнего юбилея установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Финляндской Республикой

Сергею Лаврову

Министру иностранных дел

МИД России

Уважаемый господин Министр!

Имею честь сердечно поздравить Вас и Ваших коллег по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между Финляндией и Россией. Это взаимное для нас торжество и в то же время напоминание о долгой общей истории наших двух стран, ведь Финляндия являлась автономным Великим княжеством в составе Российской империи до того, как в конце 1917 года она стала независимым государством.

В 2020 году, ставшем для всего мира столь необычным, мы отмечаем тот долгий путь, который прошли наши дипломатические отношения. Пандемия представляет серьезное испытание для человечества. Сложная ситуация также сказывается на дипломатических связях, в том числе между Финляндией и Россией. Мы стали реже встречаться, и традиционно интенсивное трансграничное сообщение между нашими странами сократилось вследствие вынужденно введенных ограничений. Несмотря на это, сотрудничество наших стран на межведомственном уровне хорошо функционирует и в текущих условиях при принятии исключительных решений. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Вас и Ваших коллег за конструктивное взаимодействие в этих вопросах. Я убежден, что обе стороны разделяют надежду на скорейшую стабилизацию ситуации.

Масштабы стоящих перед нами вызовов, в том числе вследствие пандемии, можно яснее понять, рассматривая ситуацию через призму истории. В нашем прошлом есть как многие добрые воспоминания, так и болезненные темы.

Финны и россияне способны вместе обсуждать и сложные вопросы – пожалуй, это частично обусловлено длительной общей историей наших стран. Я с большим удовлетворением отмечаю тесное взаимодействие финских и российских историков, сложившееся в последнее время и между представителями их молодого поколения, а также активный обмен визитами и архивными материалами. Данное сотрудничество является плодотворным каналом для обсуждения исторических вопросов. Выражаю свою полную поддержку этой важной работе.

Интересные аналитические доклады были представлены на днях на совместном финско-русском историческом семинаре «К 100-летию установления дипломатических отношений между Финляндией и Россией», состоявшемся в Национальном архиве Финляндии. В духе времени участие в мероприятии осуществлялось в разных форматах: на месте, в Хельсинки, дистанционно в Москве, а также в режиме виртуальной конференцсвязи. Мы также высоко ценим выставку, собранную Президентской библиотекой имени Б.Н.Ельцина в честь столетия финляндско-российских дипломатических отношений, освещающую их начальный этап.

Настоящим хочу выразить Вам свою глубокую признательность за сотрудничество. При этом прошу передать искреннюю благодарность всем коллегам в Министерстве иностранных дел и органах государственной власти России, которые с приверженностью и профессионализмом в течение многих лет курировали финляндско-российские отношения и продолжают это делать в настоящее время. День 100-летия установления дипломатических отношений между нашими странами – наш взаимный юбилей. Давайте приложим усилия, чтобы и спустя сто лет вновь отметить эту знаменательную дату в таком же добром духе.

С уважением,

Пекка Хаависто

Министр иностранных дел