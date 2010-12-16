Поздравительное послание Министра иностранных дел России С.В.Лаврова Министру иностранных дел Финляндии П.Хаависто по случаю 100-летнего юбилея установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Финляндской Республикой

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ

ГОСПОДИНУ ПЕККЕ ХААВИСТО,

МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

ФИНЛЯНДСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

г.Хельсинки

Уважаемый господин Министр,

Примите искренние поздравления по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между Россией и Финляндией – знакового события в истории народов наших стран, положившего начало новому этапу межгосударственного взаимодействия Российской Федерации и Финляндской Республики. За этот период российско-финляндские отношения прошли непростой путь от недоверия и конфликтов до подлинного добрососедства, основанного на взаимном уважении и учете интересов сторон.

В настоящее время наше сотрудничество с Финляндией развивается наиболее динамичными темпами. Его традиционную основу составляют регулярный политический диалог на всех уровнях, тесные торгово-экономические связи, плотное взаимодействие министерств и ведомств, прямые контакты организаций и граждан.

К сожалению, в этом юбилейном году наши страны, как и мир в целом, столкнулись с серьезным глобальным вызовом – пандемией новой коронавирусной инфекции, оказавшей негативное воздействие в том числе на развитие международных связей, включая российско-финляндские.

Рассчитываем, что наши контакты и практическое сотрудничество будут восстановлены в полном объеме, как только позволит эпидемиологическая ситуация.

Важной неотъемлемой составляющей российско-финляндских отношений является направленное на достижение конкретных результатов взаимодействие внешнеполитических ведомств России и Финляндии. Межмидовский диалог отличается открытым и конструктивным характером, готовностью обсуждать любые темы. Профессиональные контакты способствуют укреплению российско-финляндских добрососедских отношений, повышению благополучия народов России и Финляндии и упрочению стабильности и безопасности в регионе Балтийского моря и на европейском континенте в целом.

С наилучшими пожеланиями,

С.ЛАВРОВ