О рабочем визите Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в Республику Сербию

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

15 декабря состоялся рабочий визит Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в Республику Сербию.

Главу российского внешнеполитического ведомства принял Президент Республики Сербии А.Вучич. Состоялся доверительный обмен мнениями по ключевым вопросам двусторонней, международной и региональной повестки дня. Подтвержден обоюдный настрой на углубление российско-сербского стратегического партнерства.

С.В.Лавров и А.Вучич провели церемонию зажжения Вечного огня на Кладбище освободителей Белграда от частицы пламени с Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду, доставленной из Москвы Российским историческим обществом при содействии Минобороны России в сопровождении расчета почетного караула Вооруженных Сил Российской Федерации.

Констатирована близость подходов к косовскому урегулированию с опорой на международное право и основополагающую резолюцию СБ ООН 1244. Подчеркнута необходимость выполнения Приштиной своих обязательств, в первую очередь, в части создания Сообщества сербских муниципалитетов Косово в соответствии с «брюссельскими договоренностями», подписанными при посредничестве Евросоюза.

Прошла встреча С.В.Лаврова с Председателем Народной скупщины Республики Сербии И.Дачичем, состоялись переговоры с Министром иностранных дел Н.Селаковичем. Руководители дипломатических ведомств двух стран подписали План межмидовских консультаций на 2021-2022 годы.

Министр принял участие в церемонии по случаю завершения оформления внутреннего убранства Храма Св.Саввы, которое исполнено при содействии России, и передал А.Вучичу соответствующее устное послание Президента Российской Федерации В.В.Путина.