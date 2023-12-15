Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова на пресс-конференции по итогам переговоров с Президентом Республики Сербии А.Вучичем, Белград, 15 декабря 2020 года

Уважаемый господин Президент,

Дамы и господа,

Хочу выразить искреннюю признательность руководству Сербии и лично Президенту Александру Вучичу за прием нашей делегации на столь высоком уровне и за традиционное сербское гостеприимство.

Переговоры были очень насыщенными. Смогли обсудить весь спектр тем двусторонних отношений, а также вопросы, которые сохраняются и не становятся проще в Европе и в целом в мире.

Подтвердили приверженность договорённостям, достигнутым между нашими странами на высшем уровне, об углублении стратегического партнёрства во всех областях, включая политический диалог, экономическую составляющую и военно-техническое сотрудничество.

Исключительно высоко оценили участие Президента Сербии А.Вучича в июне с.г. в торжествах по случаю 75-летия Победы во Второй мировой войне. Тот факт, что сербская рота почетного караула в составе парадных расчетов прошла по Красной площади, является еще одним свидетельством общего категорического неприятия попыток переписать историю Второй мировой войны, обелить нацистов и их приспешников.

Развитием совместного принципиального курса стала торжественная церемония зажжения Вечного огня на Кладбище освободителей Белграда в которой мы участвовали с Президентом А.Вучичем. Частица этого Вечного огня была доставлена из Москвы от могилы Неизвестного солдата. Это лишний раз продемонстрировало наше духовно-историческое единство. Отдаем дань памяти всем, кто отдал свои жизни за мирное будущее грядущих поколений.

Говорили о развитии торгово-экономических связей. Важную роль отводим Российско-Сербскому Межправительственному комитету по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Его сопредседатели - Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Ю.И.Борисов и Министр в Правительстве Сербии Н.Попович - встречались неделю назад в Москве и выработали конкретные направления дальнейших усилий в таких сферах как: энергетика, транспортная инфраструктура, сельское хозяйство, промышленная кооперация. Большое внимание уделили вопросам активизации взаимодействия в области высоких технологий, включая мирное использование ядерной энергии и цифровизацию.

Подтвердили общее стремление активизировать сотрудничество по борьбе с последствиями коронавирусной инфекции. У нас уже накоплен неплохой опыт. Наши специалисты находятся в постоянном контакте по практическим вопросам разработки вакцины и ее последующего производства.

Высоко ценим традиционно глубокий, товарищеский диалог по линии Русской и Сербской православных церквей. В его основе – отстаивание целостности православного мира, вековых канонических духовных устоев. Сегодня мы с Президентом А.Вучичем приняли участие в церемонии по случаю завершения оформления внутреннего убранства символа духовного родства наших народов – Храма Св.Саввы. В этой работе принимали участие сербские и российские мастера. Одновременно отдали дань светлой памяти Святейшего Патриарха Сербского Иринея.

Рассмотрели сегодня, как сказал Президент, весь спектр ключевых проблем, в решении которых принимаем участие. Поддержали в очередной раз сбалансированную линию руководства Сербии на выстраивание взаимовыгодных равноправных связей со всеми заинтересованными государствами. Этот принцип лежит в основе российской внешней политики. Приветствовали подтвержденную Президентом А.Вучичем приверженность Белграда курсу на сохранение военного нейтралитета, отказ от присоединения к антироссийским санкциям, откуда бы они нb исходили. Убежден, что линия Сербии в отношении своего нейтралитета помогает продвигать дело мира и стабильности на Балканах, противодействовать тенденциям, которые преследуют цель нагнетания конфронтации в этом важнейшем и многострадальном регионе.

25 лет исполнилось Дейтонскому мирному соглашению по Боснии и Герцеговине. Юбилей отмечается в эти дни. У нас единая позиция. Мы привержены его основополагающим принципам, прежде всего, в том, что касается равноправия трех государствообразующих народов и обоих энтитетов – Республики Сербской и Федерации БиГ.

Говорили об одной нерешенной проблеме - Косово. Выступаем за то, чтобы резолюции Совета Безопасности ООН 1244 лежала в основе поиска всех возможных договорённостей. Отметили нашу заинтересованность в посреднической роли Евросоюза, наконец, воплотилась в практические результаты. Миссия посредника для ЕС была одобрена Генеральной Ассамблеей ООН. Ее необходимо выполнять беспристрастно и преодолеть откровенный саботаж, который мы наблюдаем в позиции Приштины, всех договорённостей, достигнутых уже много лет назад, включая обязательство сформировать Сообщества сербских муниципалитетов Косово. Наша позиция неизменна. Выступаем за поиск компромиссов на основе резолюции СБ ООН 1244 и поддержим только такое решение, которое устроит самих сербов.

Передал Президенту Сербии А.Вучичу самые теплые приветы и пожелания от Президента России В.В.Путина. Подтверждаем полную приверженность всем договорённостям, достигнутым на высшем уровне между нашими странами.

Вопрос: Как вы можете прокомментировать то, что два члена Президиума Боснии и Герцеговины Ж.Комшич и Ш.Джаферович отказались от встречи с Министром иностранных дел России С.В.Лавровым? Как оцениваете заявление Министра иностранных дел Боснии и Герцеговины, сравнившего М.Додика с Гитлером? Как бы Вы могли прокомментировать звучащие на Западе заявления о том, что российские интересы в Сербии являются инструментом давления на Белград?

С.В.Лавров: Что касается сегодняшнего визита в Боснию и Герцеговину, мы поделились нашими оценками с сербскими друзьями. Инцидент, о котором Вы упомянули, я считаю несущественным для развития отношений с народами Боснии и Герцеговины.

Политики, которые приняли такое решение, я думаю, не являются самостоятельными. Они явно действуют по чьей-то подсказке и скорее всего выражают интересы не своих избирателей, по крайней мере «большинства», а интересы внешних сил, которые не заинтересованы не только в развитии российско-боснийских, российско-сербских отношений, но и вообще не заинтересованы в том, чтобы страны Западных Балкан реализовывали свое право на выстраивание взаимовыгодного сотрудничества со всеми внешними партнерами.

Несколько лет назад, когда в очередной раз наша делегация направлялась на Балканы, в т.ч. в Боснию и Герцеговину, Высокий представитель Европейского союза, в то время это была Ф.Могерини, заявила, что Балканы – это зона интересов Евросоюза, и всем остальным, включая Россию, там делать нечего. Эта философия глубоко укоренилась во многих европейских странах еще с древних времен: колониальных и полуколониальных. С этим ничего поделать невозможно, но противодействовать этой абсолютно неприемлемой линии, менталитету – необходимо.

Что касается заявлений о российских «интересах» в Сербии и противодействия Запада нашей дружбе и сотрудничеству. Я уже ответил на этот вопрос, говоря о западных действиях по российско-боснийскому и в целом российско-балканскому взаимодействию. Сербия – суверенное государство. Мы уважаем стремление Сербии, сербского руководства развивать равноправные, особо подчеркну, и взаимовыгодные отношения со всеми зарубежными странами, кто в этом заинтересован. Все наши действия по развитию стратегического партнерства Москвы и Белграда выстраиваются исключительно при полном уважении этого права сербских друзей. Думаю, что иной подход уже не отвечает реалиям современного мира и абсолютно неуместен.