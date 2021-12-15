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15.12.2021:25

Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе встречи с Президентом Республики Сербии А.Вучичем, Белград, 15 декабря 2020 года

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Уважаемый г-н Президент,

Пользуясь случаем, хочу передать самые теплые приветствия от Президента Российской Федерации В.В.Путина.

Сегодня мы вместе с Вами участвовали в церемонии зажжения Вечного огня, доставленного с Могилы Неизвестного Солдата в Москве. Это стало органичным продолжением Вашего участия в Параде Победы, когда сербские роты Почетного караула вместе с солдатами из России и других стран антигитлеровской коалиции  прошли торжественным маршем по Красной площади.

Общая история является очень важной частью фундамента нашей дружбы.

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