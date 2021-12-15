Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова на переговорах с Председателем Народной скупщины Сербии И.Дачичем, Белград, 15 декабря 2020 года

Уважаемый господин председатель,

Дорогой Ивица,

Еще раз в ходе личной встречи хотел поздравить Вас с новым высоким постом в Сербии и выразить уверенность, что с Вашим приходом на эту должность отношения будут продолжать развиваться в духе преемственности. Будем всячески этому способствовать.

Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, у нас не прекращается сотрудничество, развивается диалог, в т.ч. на высшем уровне. Хотел бы подтвердить, что и Председатель Совета Федерации В.И.Матвиенко, и Председатель Государственной Думы В.В.Володин ждут Вас в Москве либо в рамках очередного заседания межпарламентской комиссии, которую Вы возглавляете, либо в качестве Председателя скупщины.

Подчеркну важное значение визита российской делегации в Белград, особенно с учетом мероприятий, которые состоялись на Кладбище освободителей; зажжения Вечного огня Сербии от частицы Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Москве и церемонии в храме Святого Саввы, где я зачитал Послание Президента Российской Федерации В.В.Путина Президенту Сербии А.Вучичу и всем участникам этой церемонии. Мы упомянули усопшего Патриарха Сербского Иринея, который был большим патриотом своей страны и сторонником нашей дружбы, закаленной во многих совместных боях.

Будем рады продолжению сотрудничества Народной скупщины с Парламентской Ассамблеей Организации Договора о коллективной безопасности. В конце ноября состоялось очередное заседание Парламентской Ассамблеи, в котором Вы приняли участие в качестве наблюдателей.

Считаем важным развивать контакты по всем без исключения направлениям. Рассчитываю, что сегодняшний визит поможет продвинуться по пути укрепления стратегического партнерства в соответствии с договоренностью Президента Российской Федерации В.В.Путина и Президента Сербии А.Вучича.