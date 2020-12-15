О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.А.Рябкова с первым заместителем Министра иностранных дел Мексики Х.Вентурой

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

15 декабря заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков провел в формате видеоконференции с первым заместителем Министра иностранных дел Мексиканских Соединенных Штатов Х.Вентурой очередной раунд политических консультаций, приуроченный к 130-летнему юбилею двусторонних дипломатических отношений.

Приоритетное внимание уделено актуальным вопросам углубления российско-мексиканского политического диалога, дальнейшего совершенствования двусторонней договорно-правовой базы, наращивания торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, расширения культурно-гуманитарных связей.

Обсуждено взаимодействие двух стран на ведущих многосторонних площадках, в том числе в ООН с учетом избрания Мексики в Совет Безопасности на период 2021-2022 гг.

Состоялся обмен мнениями по развитию политических процессов в Латинской Америке и Карибском бассейне. Выражена обоюдная заинтересованность в углублении диалога России со странами и интеграционными объединениями региона, в частности, по линии Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК), в котором Мексика председательствует в 2020-2021 гг.

Беседа прошла в откровенной и дружеской обстановке, характерной для российско-мексиканских отношений.