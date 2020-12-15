Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Министром иностранных дел Республики Сербии Н.Селаковичем, Белград, 15 декабря 2020 года

Уважаемый г-н Министр,

Дамы и господа,

Очень приятно снова быть в Белграде. Как сказал Н.Селакович, это наша с ним первая встреча в его новом качестве. Провели сегодняшние переговоры, как будто знаем друг друга давно. Нам не нужно никакого перерыва в обсуждении задач на внешнеполитическом направлении в соответствии со стратегическим партнерством, установленным между Россией и Сербией по решению Президентов В.В.Путина и А.Вучича.

Программа нашего пребывания в Белграде началась с торжественной церемонии на Кладбище освободителей – зажжения Вечного огня от частицы огня с Могилы Неизвестного Солдата в Москве. Затем продолжили работать, посетив храм Св.Саввы. Обе эти церемонии прошли в частях Белграда, по-настоящему олицетворяющих нашу совместную борьбу против общего зла, за отстаивание ценностей, духовной близости, культуры, языков и всего того, что определят понимание «народа». Это самый прочный фундамент, который позволяет нам всегда сотрудничать, слышать и поддерживать друг друга.

Именно с этих позиций рассмотрели внешнеполитическое сотрудничество. У нас единый подход к необходимости в полной мере уважать международное право – не правила, которые кем-то выдумываются, а именно международное право, отраженное прежде всего в Уставе ООН. Нужно соблюдать его принципы, включая суверенитет, территориальную целостность и невмешательство во внутренние дела других государств.

Направление координации в этой области отражено в Плане консультаций между министерствами иностранных дел на 2021-2022 гг. Это очень полезный механизм совместных действий.

Обсудили дальнейшие совместные шаги в международных организациях, в т.ч. в ООН, ОБСЕ, Совете Европы. Отмечаем интерес наших друзей, к контактам с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Недавно Парламентская ассамблея ОДКБ проводила очередное заседание в формате видеоконференции. В качестве наблюдателя в нем принимала участие сербская сторона – в лице Председателя Народной скупщины И.Дачича.

Говорили о Балканах, поделились оценками состоявшегося перед приездом в Белград визита нашей делегации в Боснию и Герцеговину. Подтвердили последовательную, принципиальную линию в поддержку Белграда в вопросе Косово. Резолюция 1244 Совета Безопасности ООН – базовый документ. Всё, что делается, должно осуществляться в этих рамках. Сожалеем, что Европейский союз, который много лет назад вызвался быть посредником в диалоге между Белградом и Приштиной и получил это право, включая закрепление этих функций в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, не может добиться от Приштины выполнения договоренностей, достигнутых по вопросу создания Сообщества сербских муниципалитетов Косово. Считаем, что такая линия показывает беспомощность перед подходами Приштины и не украшает европейских коллег. Призываем их в полной мере осознать свою ответственность за выполнение того, о чем договаривались при посредничестве Евросоюза.

Продолжим взаимодействие по всем направлениям внешнеполитической деятельности. У нас есть четкие ориентиры, определенные, согласованные и установленные Президентом России В.В.Путиным и Президентом Сербии А.Вучичем. Искренне признателен нашим хозяевам за гостеприимство. Приглашаю нового Министра иностранных дел Сербии Н.Селаковича посетить Российскую Федерацию в любое удобное для него время.