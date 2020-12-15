Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с рабочим визитом Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в Республику Хорватию

15-16 декабря состоится рабочий визит Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в Республику Хорватию. Предусмотрены переговоры с Министром иностранных и европейских дел Республики Хорватии Г.Грлич-Радманом, встречи с Президентом Республики Хорватии З.Милановичем и Председателем Правительства Республики Хорватии А.Пленковичем.

Запланировано подписание Программы сотрудничества в области культуры между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Хорватии на 2020-2022 гг., Плана консультаций между Министерством иностранных дел Российской Федерации и Министерством иностранных и европейских дел Республики Хорватии на 2021-2022 гг.

Будут обсуждены состояние и перспективы продвижения российско-хорватского политического диалога, вопросы углубления инвестиционно-хозяйственного и культурно-гуманитарного взаимодействия. Предполагается провести обстоятельный обмен мнениями о ситуации в Юго-Восточной Европе и актуальных международных проблемах.

С.В.Лавров примет участие в церемонии открытия нового здания Посольства России в Загребе.

Отношения с Республикой Хорватией характеризуются поступательной динамикой. Поддерживается регулярный политический диалог на высоком и высшем уровне. В октябре 2017 г. по приглашению Президента Российской Федерации В.В.Путина Россию с официальным визитом посетила Президент Республики Хорватии К.Грабар-Китарович. В июле 2018 г. К.Грабар-Китарович и Председатель Правительства Хорватии А.Пленкович присутствовали на ряде матчей сборной Хорватии на Чемпионате мира по футболу FIFA 2018 в России.

Развивается межпарламентское сотрудничество. С российской стороны ведущую роль играет группа по связям с Хорватским сабором (парламентом) Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

По вопросам международной повестки регулярно проводится «сверка часов» в формате межмидовского взаимодействия.

Торгово-экономическое сотрудничество двух стран носит насыщенный характер. В 2019 г. двусторонний товарооборот увеличился на 16% и достиг 1,67 млрд долларов США. Экспорт составил 1,47 млрд долл. США (рост на 19,9%), импорт – 195,2 млн долл. США (снижение на 6,9%). Положительное сальдо России в торговле с Хорватией – 1,3 млрд долл. США.

В январе-сентябре 2020 г. из-за пандемии коронавируса товарооборот сократился по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. на 37,5% и составил 754,8 млн долл. США. При этом российский экспорт уменьшился на 41,4% (зафиксирован на уровне 628,3 млн долл. США), импорт – на 5,6% (126,5 млн долл. США). Положительное сальдо России в торговле с Хорватией составило 501,8 млн долл. США.

Ключевую роль в наращивании инвестиционно-хозяйственного взаимодействия играет Межправительственная Российско-Хорватская комиссия по экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК), 9-я пленарная сессия которой состоялась 26 ноября 2019 г. на площадке Инновационного центра «Сколково». Следующее полноформатное заседание МПК пройдет в 2021 году в Хорватии. Сопредседатели Межправкомиссии: с российской стороны – Министр сельского хозяйства Российской Федерации Д.Н.Патрушев, с хорватской стороны – Министр экономики и устойчивого развития Республики Хорватии Т.Чорич.

Успешно осуществляется сотрудничество в энергетике. Российское АО «Зарубежнефть» и хорватская компания «Кродукс плин» занимаются газификацией НПЗ «Брод» в Боснии и Герцеговине. Завершение строительно-монтажных и пусконаладочных работ предполагается к концу 2020 г., переход НПЗ на использование газа позволит снять вопросы по поводу влияния его деятельности на экологию в сопредельных районах Хорватии.

ПАО «ЛУКОЙЛ» снабжает хорватский рынок нефтью и нефтепродуктами высокого качества, владеет сетью сбыта нефтепродуктов (52 АЗС, порядка 8% местного рынка).

В банковской сфере отмечаем деятельность ПАО «Сбербанк» дочерняя структура которого имеет 32 отделения и представлена во всех регионах Хорватии.

На военно-мемориальном направлении ведутся реставрационные работы на объектах крупнейшего мемориального центра в н.п. Батина на Дунае (1297 советских солдат и офицеров) и мемориального захоронения в г.Илок (1067 советских воинов-освободителей).

У хорватской общественности понимание и поддержку находят инициативы увековечения памяти выдающихся деятелей российской культуры и истории. По инициативе хорватской общественности на о.Брач в 2015 г. установлен бюст Ф.М.Достоевского. В 2013 г. по инициативе местных жителей в г. Опатия открыт бюст А.П.Чехова. С 2016 г. в Хорватии при российском участии установлены бюсты А.С.Пушкина (г.Загреб), С.А.Есенина (г.Загреб, г.Опатия), Ю.А.Гагарина (г.Загреб, г.Риека).