О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина с Руководителем программ оперативной деятельности Международного комитета Красного Креста в кризисных ситуациях Паскалем Хундтом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

15 декабря состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина с Руководителем программ оперативной деятельности Международного комитета Красного Креста в кризисных ситуациях Паскалем Хундтом. Подробно рассмотрены вопросы взаимодействия России и МККК с упором на преодоление гуманитарных последствий нагорнокарабахского конфликта.