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15.12.2019:31
О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина с Руководителем программ оперативной деятельности Международного комитета Красного Креста в кризисных ситуациях Паскалем Хундтом
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
15 декабря состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина с Руководителем программ оперативной деятельности Международного комитета Красного Креста в кризисных ситуациях Паскалем Хундтом. Подробно рассмотрены вопросы взаимодействия России и МККК с упором на преодоление гуманитарных последствий нагорнокарабахского конфликта.