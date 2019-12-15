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15.12.2019:31

О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина с Руководителем программ оперативной деятельности Международного комитета Красного Креста в кризисных ситуациях Паскалем Хундтом

2227-15-12-2020

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

15 декабря состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина с Руководителем программ оперативной деятельности Международного комитета Красного Креста в кризисных ситуациях Паскалем Хундтом. Подробно рассмотрены вопросы взаимодействия России и МККК с упором на преодоление гуманитарных последствий нагорнокарабахского конфликта.

 

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