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15.12.2019:30

О российско-израильских контактах по проблематике ближневосточного урегулирования (БВУ)

2226-15-12-2020

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

14 декабря в рамках регулярных российско-израильских консультаций состоялся телефонный разговор спецпредставителя Министра иностранных дел Российской Федерации по БВУ В.К.Сафронкова с политическим директором МИД Израиля А.Баром.

В ходе конструктивного обмена мнениями по комплексу вопросов, связанных с ближневосточным урегулированием, подчеркивалась важность активизации диалога между внешнеполитическими ведомствами России и Израиля в контексте международных усилий по продвижению мирного процесса на Ближнем Востоке. В этой связи А.Бар подтвердил приглашение российскому спецпредставителю посетить Израиль для продолжения соответствующих консультаций.

 

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