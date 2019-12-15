О российско-израильских контактах по проблематике ближневосточного урегулирования (БВУ)

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

14 декабря в рамках регулярных российско-израильских консультаций состоялся телефонный разговор спецпредставителя Министра иностранных дел Российской Федерации по БВУ В.К.Сафронкова с политическим директором МИД Израиля А.Баром.

В ходе конструктивного обмена мнениями по комплексу вопросов, связанных с ближневосточным урегулированием, подчеркивалась важность активизации диалога между внешнеполитическими ведомствами России и Израиля в контексте международных усилий по продвижению мирного процесса на Ближнем Востоке. В этой связи А.Бар подтвердил приглашение российскому спецпредставителю посетить Израиль для продолжения соответствующих консультаций.