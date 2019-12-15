Выступление С.В.Лаврова на международной конференции «Наследие мира – 25 лет Дейтонско-Парижскому мирному соглашению», 15 декабря 2020 года

Приветствую участников международной конференции «Наследие мира – 25 лет Дейтонско-Парижскому мирному соглашению». Благодарю организаторов – Министерство иностранных и европейских дел и Академию наук Хорватии – за приглашение выступить.

Само мероприятие весьма актуально, и тема конференции сформулирована правильно. Дата действительно важная: четверть века назад скоординированными усилиями международного сообщества был положен конец трагическому конфликту в Боснии и Герцеговине – междоусобной, межнациональной, гражданской войне, которая потрясала Балканы на протяжении трех с лишним лет и повергла в ужас всю Европу. Парафированное в Дейтоне в ноябре и подписанное в Париже в декабре 1995 г. мирное соглашение установило новые реалии в Балканском регионе. Возвратившаяся к мирному состоянию Босния и Герцеговина предстала в качестве сообщества трех равноправных народов, а два ее энтитета – Федерация Боснии и Герцеговины и Республика Сербская – получили широкие полномочия в сферах, не относящихся к компетенции центральных органов власти.

За прошедшие двадцать пять лет мира в Боснии и Герцеговине и Юго-Восточной Европе в целом произошло очень многое. Сегодня с полным основанием можем анализировать «наследие мирного соглашения», как это вынесено в название сегодняшней конференции. В чем же главное? Дейтонская система внутреннего баланса и стабильности в Боснии и Герцеговине прошла проверку временем, доказала свою функциональность. В стране эффективно поддерживаются мир и безопасность, созданы все условия для динамичного социально-экономического развития. Заложенная в мирном соглашении схема учета интересов трех народов и двух энтитетов через равноправную представленность в органах власти и принятии решений на всех уровнях стала ключевым элементом, обеспечившим прогресс в Боснии и Герцеговине. Страна стала ответственным и уважаемым членом мирового сообщества, участником целого ряда многосторонних организаций, важным фактором в региональных делах.

Убежден, что в настоящее время альтернативы Дейтонской архитектуре Боснии и Герцеговины нет. Рассуждений насчет ее модернизации, адаптации под чьи-то стандарты, даже какой-то «нормализации» слышно много, но серьезной критики они не выдерживают. Ни одна из продвигаемых концепций не может обеспечить жизненно важного внутреннего баланса интересов трех народов, который был заложен в Дейтоне в 1995 г. Никакие иные формулы работать не будут, последствия новых экспериментов могут быть весьма плачевными.

Признаем, не все так гладко обстоит в плане укрепления внутриполитического взаимопонимания в Боснии и Герцеговине. Налицо трудности с продвижением процессов межнационального примирения. Порой становимся свидетелями всплесков напряженности. Однако это отнюдь не значит, что дейтонские правила больше не работают. Совсем наоборот – с ними все в порядке. Просто их нужно выполнять так, как они записаны в мирном соглашении. Ставить под сомнение внутреннюю децентрализованную архитектуру государства, роль и даже название энтитетов, права народов – значит работать против духа и буквы Дейтона, против стабильности и безопасности.

«Наследие мира» в Боснии и Герцеговине свидетельствует о том, что международное сообщество свои задачи там уже выполнило. Очевидно, что в продолжении внешней опеки это суверенное и независимое государство более не нуждается. Менторский тон, поучения, указания и одергивания со стороны представителей международного сообщества в отношении внутренних дел Боснии и Герцеговины неприемлемы. К сожалению, примеры такого поведения фиксируем достаточно часто. Давно исчерпал свою позитивную функцию Высокий представитель. Добавленной стоимости в сохранении этого механизма протектората мы не видим. Странно, что вместо признания этого очевидного факта слышим разговоры о выдвижении новых кандидатов на эту утратившую смысл должность.

Ключ к решению всех внутрибоснийских проблем лежит в плоскости диалога и взаимопонимания трех государствообразующих народов, учета их взаимных интересов с опорой на позитивную, объединительную тематику, с постепенным расширением спектра совместных задач. Гармонизация отношений внутри Боснии и Герцеговины возможна лишь путем формирования привлекательной, комфортной для всех ее граждан платформы. Исходим из того, что все будущие решения окажутся устойчивыми только в том случае, если станут продуктом взаимоприемлемых договоренностей самих боснийских сторон. В конечном итоге, будущее Боснии и Герцеговины находится в руках ее народов.

Желаю удачи и благодарю за внимание.