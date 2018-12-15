Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова на переговорах с Министром иностранных дел Республики Сербии Н.Селаковичем, Белград, 15 декабря 2020 года

Уважаемый г-н Министр,

Рад Вас видеть. Еще раз поздравляю Вас – теперь уже лично – с назначением на должность Министра иностранных дел Сербии.

Совсем недавно, в июне, когда я был здесь с предыдущим визитом, мы встречались на беседе у Патриарха Иринея. И вам, и нам будет его не хватать. Примите соболезнования, которые по поручению Президента России В.В.Путина я сегодня передал на церемонии в храме Св.Саввы.

Что касается отношений между нашими министерствами, то Президент России В.В.Путин и Президент Сербии А.Вучич определили задачи. Нам нужно согласовывать конкретные шаги по их решению.

Спасибо.