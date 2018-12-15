Выступление Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в храме Святого Саввы, Белград, 15 декабря 2020 года

Позвольте мне выполнить почетную обязанность, поручение Президента Российской Федерации В.В.Путина и зачитать его Послание участникам торжественной церемонии:

«Уважаемый господин Президент,

Дорогие друзья,

Сердечно поздравляю вас со знаменательным событием – завершением работ по мозаичному оформлению Храма Святого Саввы.

Мечта о возведении этого величественного собора вдохновляла и объединяла многие поколения сербов, которые хотели увековечить память о Святом Савве – основателе Сербской православной церкви и ее первом архиепископе, патриоте, просветителе и родоначальнике национальной литературы.

Мозаичные изображения, украсившие стены собора, созданы руками сербских и российских мастеров. Подобное взаимодействие представляется весьма важным и символичным, особенно в контексте братской дружбы и духовной близости, с давних времен объединяющих наши народы.

Как известно, большое внимание работам в Храме Святого Саввы уделял Патриарх Сербский Ириней, после своей кончины упокоившийся в крипте собора. Хотел бы, пользуясь случаем, еще раз выразить искренние соболезнования по поводу его ухода из жизни.

Прошу передать самую искреннюю благодарность всем, кто вносил и вносит свой вклад в строительство храма, а также пожелания счастья и благополучия жителям Белграда и всем гражданам Сербии.

Владимир Путин».

От себя добавлю, что россияне самым искренним образом присоединяются к соболезнованиям по поводу ухода из жизни святейшего патриарха Иринея и передают самые наилучшие пожелания всем сербам по поводу этого величественного мероприятия, которое нас всех объединяет.