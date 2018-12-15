О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Марокко в Москве Л.Бушаарой

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

15 декабря специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Королевства Марокко в Москве Лотфи Бушаару по его просьбе.

В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития многоплановых российско-марокканских связей, включая укрепление внешнеполитической координации.

При обмене мнениями по ключевым аспектам обстановки в Северной Африке и на Ближнем Востоке с российской стороны была подтверждена принципиальная позиция в пользу урегулирования существующих конфликтных ситуаций исключительно политико-дипломатическими методами на общепризнанной международно-правовой основе, как это предусмотрено соответствующими резолюциями ООН и ее Совета Безопасности.