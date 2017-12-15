Выступление руководителя Делегации Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями К.Ю.Гаврилова на 4-м пленарном заседании 83-й сессии Консультативной комиссии по открытому небу (ККОН), 14 декабря 2020 года

Уважаемый господин Председатель,

Уважаемые коллеги,

В период с 23 ноября по сегодняшний день Российская Федерация не провела и не приняла ни одного наблюдательного полета.

Однако, рассматривая вопросы текущего выполнения Договора по открытому небу (ДОН), хотели бы вновь обратить внимание Комиссии на проблему защиты данных, полученных в ходе наблюдательных полётов.

Российская Федерация неоднократно заявляла на площадке ККОН и в двусторонних контактах с партнёрами в столицах, что готова принимать наблюдательные полёты в рамках ДОН исключительно при условии, что Государства-участники не будут допускать «утечки» копий материалов аэрофотосъёмки с аппаратуры наблюдения за пределы сообщества открытого неба.

Для разрешения проблемы сохранности данных в прошлом месяце российская делегация внесла проект модернизированного Решения ККОН № 9/02, который содержит однозначный запрет на передачу такой информации в «чужие руки».

Позвольте напомнить, что проблема защиты данных в контексте выполнения ДОН возникла не случайно и имеет предысторию.

В начале тысячелетия на волне крупных террористических актов, прокатившихся по всему миру, Государства-участники обратили внимание на имевшиеся в тексте Договора пробелы по этому вопросу и в мае 2002 года приняли Решение ККОН № 9/02 «Защита данных, полученных в ходе наблюдательных полётов, и передача носителей информации, содержащих эти данные».

Дальнейший анализ ситуации с оснащённостью террористических формирований современными средствами дистанционного поражения объектов подтвердил актуальность конкретизации мер по сохранению неприкосновенности результатов аэрофотосьёмки.

В последние месяцы эта проблема получила новое измерение. Сообщество открытого неба столкнулось с беспрецедентной ситуацией, связанной с выходом Государства-участника из ДОН.

Российская Федерация исходит из того, что США, покинув Договор, утратили право получать доступ к материалам наблюдательных полётов. Однако ещё до завершения процедуры их выхода мы узнали, что Вашингтон ведёт «подковёрную игру» и требует от союзников передавать американской стороне результаты миссий открытого неба над Россией. Реализация таких обходных манёвров станет грубейшим нарушением Договора.

Если оставшиеся Государства-участники пойдут на поводу у США, наши жёсткие ответные меры не заставят себя ждать.

В складывающейся непростой ситуации требуется, чтобы участники ДОН подтвердили обязательство гарантировать конфиденциальность упомянутых данных. Причём не на словах, а на бумаге.

В настоящий момент в тексте Договора отсутствуют прямые ссылки на закрытый характер информации, получаемой с помощью аппаратуры наблюдения, а также на ограничение доступа к ней. Он также не содержит положений, которые требовали бы от Государств-участников гарантий не передавать результаты наблюдательных полетов в «чужие руки», как не содержит и требований об обеспечении сохранности таких результатов.

Соответствующие положения сформулированы в Решении № 9/02 в достаточно общем виде, а именно: «Данные, полученные с помощью аппаратуры наблюдения в ходе наблюдательных полётов, считаются закрытой информацией, доступной для Государств-участников».

Исходя из необходимости конкретизировать эту общую формулировку, мы и предложили внести поправки в Решение ККОН № 9/02.

Учитывая предстоящее оснащение самолётов открытого неба цифровой аппаратурой наблюдения, нельзя исключать и последующие пересмотры этого Решения, связанные с определёнными элементами защиты цифровой информации и программными кодами, доступными исключительно для Государств-участников.

Убеждены, что пересмотр Решения ККОН № 9/02 (OSCC.DEL/36/20/Rev.1 от 11 декабря 2020 г.) необходимо осуществить в кратчайшие сроки. При необходимости более подробное обсуждение этого предложения можно было бы продолжить в рамках Неофициальной рабочей группы по правилам и процедурам (НРГПП).

Призываем Государства-участники ДОН со всей серьёзностью отнестись к нашему предложению. От утверждения проекта обновлённого Решения зависит судьба Договора. Со своей стороны готовы к продолжению сотрудничества в рамках ДОН лишь при том понимании, что все остающиеся участники будут неукоснительно соблюдать его требования.

Господин Председатель,

В завершение отмечаем Ваше своевременное обращение в Исполнительный секретариат ККОН, Секретариат ОБСЕ и Центр ОБСЕ по предотвращению конфликтов (ЦПК) с просьбой о принятии соответствующих мер по исключению доступа США к материалам и документам Договора по открытому небу как государства, более не являющегося его участником. Это – первый шаг на пути сохранения конфиденциального характера информации внутри сообщества открытого неба.

Спасибо за внимание.

Господин Председатель, прошу приложить текст данного заявления к Журналу заседания.