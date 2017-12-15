Выступление руководителя российской делегации, Постоянного представителя Российской Федерации при международных организациях в Вене М.И.Ульянова на 55-й сессии Подготовительной комиссии (ПК) Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ), 14 декабря 2020 года

Госпожа Председатель,

Прежде всего, хотели бы поблагодарить Вас за эффективные усилия по подготовке 55-й сессии Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ и выборов Исполсекретаря Комиссии. Российская делегация настроена на конструктивную работу.

Госпожа Председатель,

Пандемия коронавируса, с которой столкнулся мир в этом году, существенно затруднила работу международных организаций. Подготовительная комиссия не стала исключением. В ней в последнее время сложилась нездоровая атмосфера. Это стало особенно заметно в период кампании по выборам Исполсекретаря. Все чаще предпринимается попытки политизировать дискуссию даже по таким вопросам, которые традиционно рассматривались без обсуждения и одобрялись консенсусом. Если не остановить данную тенденцию, то она неизбежно будет иметь долгосрочные негативные последствия для Организации.

Госпожа Председатель,

В ходе нынешней сессии нам предстоит сделать выбор между двумя кандидатами на пост Исполнительного секретаря Комиссии. Оба они достойны упомянутой должности. Надеемся, что выборы будут транспарентными, инклюзивными и честными.

В этом контексте обратили внимание на то, что некоторые коллеги в контактах акцентируют важность обновления в работе Организации. У нас этот тезис вызывает настороженную реакцию. Обновление целесообразно и необходимо, когда имеются ощутимые недостатки. Однако серьезных претензий к работе Комиссии или Временного технического секретариата (ВТС) никто, вроде бы, не высказывал. В таком случае идея абстрактного обновления превращается в лозунг, не наполненный ясным и конкретным содержанием. В определенном смысле существенное «обновление» произошло у нас в октябре, когда впервые за 24 года существования Комиссии состоялось голосование. Считаем такого рода новации крайне контрпродуктивными. Независимо от того, кто победит в этой избирательной гонке, будем ожидать от Исполнительного секретаря в первую очередь обеспечения стабильности и предсказуемости, а также сохранения всех позитивных традиций, наработанных за последнюю четверть века. Именно по этим критериям будем оценивать его работу.

Госпожа Председатель,

Придаем важное значение планируемой в 2021 году Конференции по содействию вступлению в силу ДВЗЯИ. Россия как последовательный сторонник Договора готова принять самое активное участие в ее подготовке и проведении. Поддерживаем представленный на одобрение сессии проект решения о финансировании этой Конференции.

Хотели бы также отметить принятие Первым Комитетом ГА ООН в ходе ее 75-й сессии ежегодной резолюции по ДВЗЯИ. Как и в предыдущие годы наша страна проголосовала в поддержку этого документа. С сожалением констатируем изменение позиции США по резолюции, которые вместе с КНДР проголосовали против нее. Т.е. сложилось трогательное единодушие Вашингтона и Пхеньяна в отношении резолюции в поддержку ДВЗЯИ. Для оправдания своей деструктивной линии по Договору США вновь апеллировали к мнимым угрозам и нарушениям со стороны России и Китая. Обосновать свои претензии Вашингтон, как обычно, не смог.

Госпожа Председатель,

Высоко оцениваем слаженную работу ВТС ПК ОДВЗЯИ и Исполнительного секретаря Комиссии Л.Зербо по адаптации деятельности Организации к условиям пандемии, а также предпринятые меры по выполнению ее ключевых задач. Считаем важным в сложившихся чрезвычайных условиях обеспечить дальнейшее выполнение программной деятельности Комиссии. Необходимо сохранение сбалансированного подхода к созданию и финансированию всех трех основных элементов верификационного механизма ДВЗЯИ – Международной системы мониторинга (МСМ), Международного центра данных и инспекции на месте, которые равнозначны, взаимодополняемы и неделимы.

В октябре этого года состоялась сертификация российской радионуклидной станции (RN-55) в Норильске, которая расположена на Крайнем Севере. С вводом в строй упомянутой станции завершено создание российской радионуклидной сети МСМ, а количество сертифицированных российских объектов достигло 29 из 32, предусмотренных Договором.

Госпожа Председатель,

Российская делегация ориентируется на консенсусное решение всех кадровых вопросов сессии. Это относится в том числе и к назначению нового председателя Рабочей группы по вопросам проверки. Полагаем, что делегации должны проявить гибкость в этом вопросе, а также уважение к одобренному на 45-й сессии Комиссии решению по процедуре назначения председателей вспомогательных органов, согласно которому при назначении на рассматриваемый пост необходимо соблюдать принцип ротации между региональными группами.

Госпожа Председатель,

С учетом формата нынешней сессии и ее перегруженной повестки дня полагаем, что дискуссия по некоторым вопросам могла бы быть продолжена на следующей сессии Комиссии. Среди таких вопросов – проведение внеочередных сессий ПК ОДВЗЯИ и применение мобильных установок по обнаружению РБГ. Полагаем необходимым предусмотреть включение соответствующих пунктов в ее предварительную повестку дня.

Благодарю за внимание.