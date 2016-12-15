Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова на церемонии зажжения Вечного огня на Кладбище освободителей Белграда, Белград, 15 декабря 2020 года

Уважаемый г-н Президент,

Дорогие друзья,

Для меня большая честь принять участие в церемонии зажжения Вечного огня на Кладбище освободителей Белграда. Хотел бы еще раз выразить глубокую признательность сербским друзьям, лично Президенту А.Вучичу за организацию этого мероприятия и передать всем присутствующим самые теплые приветствия и наилучшие пожелания от Президента Российской Федерации В.В.Путина.

Вчера в Москве при содействии Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества и Министерства обороны России состоялась церемония взятия частицы Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата у кремлевской стены для переноса сюда – на мемориальное Кладбище. Вы видели, как торжественно прошла эта церемония.

Благодаря последовательной позиции руководства Сербии по сохранению исторической правды, сбережению памяти о подвигах предков Вечный огонь зажжен в самом сердце сербской столицы от одной из главных святынь России.

75 лет назад был разгромлен нацизм, сокрушена преступная идеология человеконенавистничества, представлявшая смертельную угрозу всей цивилизации. Наша страна, принявшая на себя основной удар гитлеровской военной машины, внесла определяющий вклад в избавление европейского континента от ужасов «коричневой чумы».

Советские солдаты плечом к плечу с воинами Народно-освободительной армии Югославии героически сражались и проливали кровь за свободу и независимость братьев-славян. Рассматриваем новый монумент в честь воинов-освободителей как символ духовного и исторического единства россиян и сербов и напоминание о нашем братстве по оружию, которое помогло сокрушить зло, отстоять непреходящие ценности мира и справедливости.

Чтить память тех, кто ценой своей жизни избавил мир от порабощения и гибели, обеспечил грядущим поколениям мирное развитие, – наш священный долг. Это особенно важно сегодня, когда в ряде европейских стран наращиваются нечистоплотные усилия, направленные на очернение воинов-победителей и одновременно на оправдание кровавых преступлений нацистов и их приспешников-коллаборационистов. Мы с сербскими друзьями категорически не приемлем любые попытки переписать историю Второй мировой войны, подвергнуть ревизии ее общепризнанные международно-правовые итоги. Это мероприятие – яркое тому подтверждение.

Искренняя благодарность от всех россиян руководству и народу Сербии за память о тех подвигах и тех героях.