О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с личным представителем назначенного Премьер-министра Ливана, лидера движения «Мустакбаль» С.Харири Ж.Шаабаном

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

15 декабря специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял личного представителя назначенного Премьер-министра Ливанской Республики, лидера движения «Мустакбаль» С.Харири Жоржа Шаабана по его просьбе.

В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями по складывающейся общественно-политической и экономической ситуации в Ливане. При этом с российской стороны была подтверждена принципиальная позиция в поддержку суверенитета, независимости, территориальной целостности и стабильности Ливана. В этом контексте акцент был сделан на необходимости скорейшего формирования дееспособного правительства Ливана на основе консенсуса между всеми политическими и этноконфессиональными группами страны.