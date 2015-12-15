О рабочем визите Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в Боснию и Герцеговину

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

14-15 декабря Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров посетил с рабочим визитом Боснию и Герцеговину (БиГ). В Сараево глава российского внешнеполитического ведомства провел встречу с Председательствующим Президиума БиГ М.Додиком, переговоры с Заместителем Председательствующего Совета министров, Министром иностранных дел Б.Туркович.

С.В.Лавров и Б.Туркович подписали План консультаций между Министерством иностранных дел Российской Федерации и Министерством иностранных дел Боснии и Герцеговины на 2021-2022 гг.

Проведен заинтересованный обмен мнениями по боснийскому урегулированию. В контексте 25-летия Общего рамочного соглашения о мире в БиГ (подписано в Париже 14 декабря 1995 г.) подчеркнута необходимость его неукоснительного соблюдения, уважения предусмотренных им широких полномочий двух энтитетов – Республики Сербской и Федерации БиГ, а также равноправия трех государствообразующих народов.

Выражено удовлетворение содержательным наполнением российско-боснийского диалога в политической и экономической сферах. Подчеркнута обоюдная заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества в культурно-гуманитарной области. Обсуждение международной и региональной балканской тематики подтвердило созвучность подходов России и БиГ по актуальным вопросам.