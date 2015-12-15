Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Заместителем Председательствующего Совета министров, Министром иностранных дел Боснии и Герцеговины Б.Туркович, Сараево, 15 декабря 2020 года

Уважаемые дамы и господа,

Прежде всего хотел бы поблагодарить наших хозяев за радушный прием, гостеприимство, выразить удовлетворение тем, что мы лично познакомились с г-жой Б.Туркович.

Переговоры прошли в откровенном, конструктивном ключе, что характерно для российско-боснийского диалога. Символично, что визит проходит в 25-ю годовщину Дейтонского соглашения. Этот юбилей весьма важен с точки зрения результатов и успехов, достигнутых за четверть века в деле обеспечения устойчивого мира в стране и регионе. С другой стороны, эта годовщина – хороший повод посмотреть на имеющиеся проблемы, необходимость их преодоления за счет сохранения и укрепления принципов Дейтонского соглашения, которые актуальны по сей день.

На переговорах в Министерстве иностранных дел, на встрече с Председательствующим Президиума Боснии и Герцеговины М.Додиком подтвердили принципиальную и твердую поддержку Российской Федерацией Дейтонского соглашения. Оно обеспечивает суверенитет и территориальную целостность БиГ, гарантирует широкие конституционные полномочия двух ее энтитетов, равноправие трех государствообразующих народов.

Не видим необходимости пересматривать Дейтонское соглашение, тем более когда соответствующие инициативы приходят извне. Как государство-гарант Дейтонского соглашения убеждены, что народы Боснии и Герцеговины в состоянии самостоятельно определять свою судьбу в соответствии с конституционной схемой распределения полномочий и принятия решений, в том числе внешнеполитического характера.

Г-жа Министр сказала, что мы обсуждали ситуацию вокруг поста Высокого представителя. Россия считает, что он исчерпал свою позитивную функцию и превратился в сдерживающий фактор. Добавленной стоимости в сохранение этого, своего рода, «протектората» над БиГ не существует. К сожалению, некоторые другие наши коллеги в Руководящем комитете не признают этого факта и, более того, пытаются заводить разговор о выдвижении новых кандидатов на эту должность с тем, чтобы ее увековечить. Считаем, что это неправильно.

Подчеркну, Босния и Герцеговина – многонациональное государство. Для его успешного функционирования не видим альтернативы взаимоуважительному внутриполитическому диалогу, поиску компромиссов и консенсуса.

Подтвердили приверженность развитию двустороннего сотрудничества во всех без исключения областях, включая политический диалог. Наметили конкретные шаги по укреплению договорно-правовой базы, в том числе в таких важных областях, как социальное обеспечение, взаимная защита инвестиций, избежание двойного налогообложения, развитие культурных, образовательных и научных связей.

Позитивно оценили межпарламентское, межведомственное, межрегиональное взаимодействие. Договорились восстанавливать товарооборот, объемы которого несколько снизились в условиях коронавирусных ограничений. Имеем в виду активизировать работу Межправительственной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству и ее вспомогательных групп.

В Боснии и Герцеговине работают и реализуют крупные проекты известные российские компании – АО «Зарубежнефть», ПАО «Газпром», ПАО «Сбербанк». Отрадно, что появляются и новые экономические операторы из России, причем приходят на этот рынок с инновационной продукцией.

У нас обоюдная заинтересованность в том, чтобы и дальше развивать гуманитарное сотрудничество, в том числе с учетом того факта, что Россия и Босния и Герцеговина являются многонациональными, многоконфессиональными государствами.

Отрадно, что молодежь БиГ проявляет высокий интерес к изучению русского языка и получению образования в Российской Федерации. Будем поощрять такой интерес.

В год 75-летия окончания Второй мировой войны и создания ООН подтвердили общую решимость не допускать пересмотра итогов войны, героизации нацизма, нацистов и их приспешников. Признательны Боснии и Герцеговине за традиционную поддержку соответствующей резолюции, которую Россия ежегодно вносит на Генеральную Ассамблею ООН.

Обсудили ситуацию на Балканах в целом. У нас совпадающие позиции о необходимости взаимоуважительного регионального диалога, урегулирования всех проблем (а их немало) дипломатическим, политическим путем. Будем всячески поддерживать такие процессы в этом важном регионе.

Говорили о взаимодействии на многосторонних площадках, включая ООН, ОБСЕ, Совет Европы, а также об отношениях с Евросоюзом и НАТО. Нашему внешнеполитическому сотрудничеству будет способствовать реализация Плана консультаций на ближайшие два года, который мы только что подписали.

В будущем году отмечаем 25-летие дипломатических отношений между Российской Федерацией и Боснией и Герцеговиной. Пригласил г-жу Министра нанести ответный визит в нашу страну.