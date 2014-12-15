О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.А.Панкина с руководителем Приднестровья В.Н.Красносельским

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

15 декабря в МИД России состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.А.Панкина с руководителем Приднестровья В.Н.Красносельским.

Состоялся обмен мнениями о текущей ситуации в регионе. Стороны обсудили весь комплекс многопланового сотрудничества и российского содействия Приднестровью в целях поддержания социально-экономической стабильности в период пандемии коронавирусной инфекции.

Были рассмотрены состояние и перспективы процесса приднестровского урегулирования. Подтверждена роль переговорного формата «5+2».