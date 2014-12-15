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15.12.2014:37
О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.А.Панкина с руководителем Приднестровья В.Н.Красносельским
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
15 декабря в МИД России состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.А.Панкина с руководителем Приднестровья В.Н.Красносельским.
Состоялся обмен мнениями о текущей ситуации в регионе. Стороны обсудили весь комплекс многопланового сотрудничества и российского содействия Приднестровью в целях поддержания социально-экономической стабильности в период пандемии коронавирусной инфекции.
Были рассмотрены состояние и перспективы процесса приднестровского урегулирования. Подтверждена роль переговорного формата «5+2».