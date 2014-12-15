О телефонном разговоре спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Министром внутренних дел Правительства национального согласия Ливии Ф.Башагой

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

15 декабря по ливийской инициативе состоялся телефонный разговор специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Министром внутренних дел Правительства национального согласия Ливии Фатхи Башагой.

В ходе беседы Ф.Башага поделился своими оценками и соображениями в связи со складывающейся ситуацией в Ливии, включая перспективы активизации взаимовыгодного российско-ливийского сотрудничества в различных областях.

С российской стороны была подтверждена приверженность суверенитету Ливии и политическому урегулированию ливийского кризиса в соответствии с решениями Берлинской международной конференции и положениями резолюции 2510 СБ ООН.