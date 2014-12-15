О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Ливана в Москве Ш.Бу Нассаром

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

15 декабря специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Ливанской Республики в Москве Шауки Бу Нассара по его просьбе.

В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями о развитии ситуации в Ливане и вокруг него. При этом особое внимание было уделено задаче скорейшего формирования нового дееспособного правительства этой страны. С российской стороны была подтверждена неизменная поддержка суверенитета, единства и территориальной целостности Ливана, императива решения вопросов национальной повестки дня самими ливанцами без внешнего вмешательства.