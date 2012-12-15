О подписании Протокола о продлении срока действия Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей от 13 октября 2009 года

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

15 декабря состоялось подписание Протокола о продлении Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей. С российской стороны Протокол подписал Министр обороны Российской Федерации С.К.Шойгу, с китайской – Член Государственного Совета, Министр обороны Китайской Народной Республики Вэй Фэнхэ.

Целью Соглашения являлось создание механизма взаимного уведомления о готовящихся и состоявшихся пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей в Российской Федерации и Китайской Народной Республике для предотвращения в связи с этим возможных неясных моментов и нештатных ситуаций.

За годы действия Соглашение подтвердило свою работоспособность, способствовало ещё большему укреплению взаимною доверия и повышению открытости в отношениях между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.

С подписанием Протокола Соглашение продлено на новый десятилетний период. Это отражает доверительный характер российско-китайских отношений, способствует поддержанию глобальной безопасности и стабильности.