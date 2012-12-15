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15.12.2012:50
О беседе заместителя Министра иностранных дел России И.В.Моргулова с Послом Монголии в России Д.Давой
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
15 декабря заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулов принял Посла Монголии в Российской Федерации Д.Даву.
В ходе беседы стороны обсудили ряд тем двустороннего взаимодействия, сотрудничества в формате Россия-Монголия-Китай, а также вопросы подготовки к празднованию 100-летнего юбилея дипломатических отношений, который будет отмечаться в 2021 г.