О беседе заместителя Министра иностранных дел России И.В.Моргулова с Послом Монголии в России Д.Давой

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

15 декабря заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулов принял Посла Монголии в Российской Федерации Д.Даву.

В ходе беседы стороны обсудили ряд тем двустороннего взаимодействия, сотрудничества в формате Россия-Монголия-Китай, а также вопросы подготовки к празднованию 100-летнего юбилея дипломатических отношений, который будет отмечаться в 2021 г.