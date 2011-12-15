Новости
О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Катара в Москве Ф.Аль-Аттыйей
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
15 декабря специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Государства Катар в Москве Фахада Аль-Аттыйю.
В ходе состоявшейся беседы был рассмотрен ряд актуальных вопросов дальнейшего развития многоплановых российско-катарских связей, включая график соответствующих двусторонних контактов и мероприятий.
Затрагивались также ключевые аспекты ситуации, складывающейся в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, с акцентом на положение в Ливии и Ливане, а также в палестино-израильском урегулировании.