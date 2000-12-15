Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Председательствующим Президиума Боснии и Герцеговины М.Додиком, Восточное Сараево, 14 декабря 2020 года

Уважаемый господин Председательствующий,

Уважаемые дамы и господа,

Провели конструктивные переговоры, которые традиционно прошли в дружеской атмосфере. Мы уже встречались с господином М.Додиком в этом году в июне, пару месяцев назад говорили по телефону. Сегодня очередная очная встреча. Приятно быть в Восточном Сараево.

Республика Сербская – наш давний добрый партнер. Высоко ценим дружественные и доверительные связи с Баня-Лукой. Высказываемся в пользу дальнейшего развития сотрудничества, отвечающего по нашему убеждению, общим интересам народов России и Боснии и Герцеговины, задачам национального примирения в БиГ, укрепления мира и стабильности на Балканах.

Сегодня ровно 25 лет со дня подписания Общего рамочного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине, именуемого Дейтонским. Подробно об этом говорили. У нас общее мнение, что данное соглашение является основой функционирования БиГ как государства, а конституционные принципы равноправия трех государствообразующих народов и двух энтитетов носят безальтернативный характер.

Россия как одно из государств-гарантов Мирного соглашения полностью поддерживает основополагающие дейтонские постулаты, принципы, касающиеся внутренней организации БиГ, и призывает к их неукоснительному соблюдению всеми участниками – как боснийскими, так и внешними. Они подразумевают решение всех возникающих в Боснии и Герцеговине проблем исключительно через взаимоуважительный внутриполитический диалог, поиск баланса интересов, компромиссов и консенсуса при полном соблюдении принципов невмешательства извне в боснийские дела. Давно назрел вопрос передачи всей полноты ответственности за Боснию и Герцеговину местным законным представителям. В этом смысле сохранение вопреки всем прошлым договорённостям Аппарата Высокого представителя является не просто анахронизмом, а, по моему мнению, дискредитирует западных коллег, настаивающих на увековечении этого института, символизирующего внешний протекторат над независимой Боснией и Герцеговиной, которая уже много лет назад становилась членом СБ ООН и до сих пор, несмотря ни на что, остается западным протекторатом.

Хотел бы также со всей серьезностью предостеречь некоторых наших партнеров от попыток разрушить дейтонскую архитектуру. Наблюдаем подобные “заходы”, чреватые самыми серьезными последствиями, какими бы мотивами не объяснялись. Мне довелось участвовать в переговорах по согласованию Дейтонского соглашения. Знаю, насколько хрупок достигнутый баланс и важен каждый кирпичик этого фундаментального достижения международного сообщества. Вынуть даже один компонент из данного пакета означает подвергнуть угрозе все договорённости и вызвать непредсказуемые последствия. Дейтонское соглашение никоим образом не препятствует развитию отношений между этим государством и его зарубежными партнерами, включая структуры евроинтеграционного плана. Решать, с какой скоростью двигаться в направлении евроинтеграции, предстоит опять же на основе строгого соблюдения дейтонских принципов. Будем с полным уважением относиться к принятым решениям. Так же относимся к решению Республики Сербской в пользу военно-политического нейтралитета. Убеждены, что это ответственная позиция, продиктованная пониманием остроты нынешней ситуации в Европе и необходимости избегать дальнейшего нагнетания конфронтации и углубления, передвижения на Восток разделительных линий, которые, к сожалению, члены Североатлантического альянса продолжают углублять.

Подробно говорили о наших двусторонних отношениях. В Республике Сербской работают крупнейшие российские компании, реализуются масштабные инвестиционные проекты по линии АО «Зарубежнефть», ПАО Сбербанк и ПАО «Газпром». Эти проекты реально расширяют возможности для экономического и социального развития Республики Сербской. Во всех этих направлениях есть перспективные планы, которые будут последовательно реализовываться.

Отметили тот факт, что на ранней стадии распространения коронавирусной инфекции, российская сторона оказала содействие Республике Сербской, была готова предоставить соответствующую помощь и другим структурам Боснии и Герцеговины. Обсуждали перспективы взаимодействия по вопросам создания и использования вакцины от COVID-19.

Быстро растут образовательные и гуманитарные связи. Признательны нашим сербским друзьям за последовательную поддержку русского языка – число курсов по его изучению расширяется. Множатся контакты между регионами России и муниципалитетами Республики Сербской. В них участвуют Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и другие субъекты Российской Федерации. Обсуждали сегодня ход реализации проекта по инициативе господина М.Додика о сооружении русско-сербского храма и центра духовного воспитания в Баня-Луке.

Принципиально важно, что мы едины в незыблемости международно-правовых итогов Второй мировой войны, последовательно выступаем против попыток их ревизии и героизации нацизма.

Обменялись мнениями по актуальным аспектам ситуации в других частях Балканского региона. Здесь у нас также нет каких-либо расхождений в том, что касается безальтернативности обеспечения мира и стабильности путем политического диалога и соблюдения национальных интересов на основе международного права и соответствующих резолюций СБ ООН. Принципиально важно помогать странам региона решать свои проблемы через национальный диалог без попыток «втягивать» кого-либо из них в обслуживание чужих односторонних геополитических интересов.

Уверен, что практические шаги по реализации договорённостей, достигнутых в ходе сегодняшних переговоров, будут способствовать продвижению сотрудничества между Российской Федерацией, Республикой Сербской и в целом Боснией и Герцеговиной.

Вопрос: Ожидаете ли Вы, что в новом мандате российского Посла в Боснии и Герцеговине будет закрыта канцелярия Верховного Высокого представителя? Учитывая до сих пор сложные отношения в Боснии и Герцеговине, в которых решительную роль играет Совет по выполнению Мирного соглашения, но с чьими решениями часто не соглашаются Послы Российской Федерации в БиГ. Они честно выражают своё мнение с целью защиты оригинальных Дейтонских соглашений в изначальном виде. Почему Россию обвиняли в пагубном влиянии на Балканах?

С.В.Лавров: Обращаю внимание на то, что, задавая вопрос о будущем Боснии и Герцеговины о том, как вырабатываются решения о будущем Боснии и Герцеговины, о её судьбе, Вы упомянули Высокого представителя и Совет по выполнению Мирного соглашения, но не упомянули ни Президиум Боснии и Герцеговины, ни государствообразующие народы, ни энтитет. Иными словами, Ваш вопрос подразумевает, что все проблемы Боснии и Герцеговины по-прежнему должны решать какие-то внешние игроки. Этого хотели и хотят западные коллеги – и Евросоюз, и США.

Мы, в отличие от них, убеждены, что боснийцы: бошняки, хорваты, сербы – зрелые люди, полностью осознающие свои национальные интересы и способные решать все проблемы своего единого государства между собой.

Если же кто-то из боснийских политических сил, к какой бы группе они не принадлежали, считает, что лучше полагаться на внешнее содействие, на то, что внешние силы настоят на своем и заставят другие народы Боснии и Герцеговины выполнять приказы из-за границы, то я не думаю, что такие представители боснийского народа и государства реально отражают его коренные интересы.

Что касается аппарата Высокого представителя, то я уже говорил, что это анахронизм и его сохранение уже многие годы олицетворяет полное неуважение к боснийским народам. А Совет по выполнению Мирного соглашения и его руководящий комитет, конечно же, какую-то позитивную роль еще могут сыграть, но только при условии, что будут добиваться формирования атмосферы, при которой все боснийские стороны будут договариваться более эффективно, а внерегиональные игроки и не будут извне диктовать боснийским сторонам, что и как им делать. Россия уважает независимость и мудрость боснийских народов и рекомендует всем остальным внешним силам игрокам следовать нашему примеру.

Вопрос: Уже на протяжении 20 лет в Боснии и Герцеговине проявляется т.н. “ползучий” интервенционизм через институт Высокого представителя. Каким образом Вы видите положение хорватов хорватского народа в качестве государствообразующего народа позицию хорватского народа в этом свете?

С.В.Лавров: Я считаю, что хорватский народ имеет полное право обеспечивать свои интересы и права в рамках единого государства Босния и Герцеговина. Я исхожу из того, что, если уж Дейтонские соглашения призывают и требуют обеспечить равные права трех государствообразующих народов, то те люди, которые представляют и хорватский, и бошнякский, и сербский народы в Президиуме должны пользоваться полным доверием каждого из этих государствообразующих народов. Чем раньше это будет осознано всеми внешними игроками, тем лучше будет для будущего Боснии и Герцеговины. Убежден, что в рамках строгого выполнения Дейтонских соглашений это вполне возможно. Знаю, идут дискуссии об уточнении избирательного законодательства. Думаю, что боснийцы договорятся между собой о справедливом решении этого реально существующего вопроса.

Вопрос: На днях Вы говорили, что Россия продолжает прорабатывать концепцию пятистороннего саммита постоянных членов Совета Безопасности ООН. Каким образом ведется эта работа в условиях политического «транзита» в США? Означает ли это, что ясность наступит после 20 января 2021 г.?

С.В.Лавров: Передали партнерам по «пятерке» соображения российской стороны о том, как можно было бы сформировать концепцию предложенного Президентом Российской Федерации В.В.Путиным саммита постоянных членов Совета Безопасности ООН. Уже получили некоторые позитивные отклики. Ряд других столиц еще изучают наши предложения. Понимаем, что Вашингтону потребуется некоторое время, чтобы отреагировать. У нас есть терпение, чтобы дождаться такой реакции.

Вопрос: Сегодня в США начала работу коллегия выборщиков. В том случае, если она подтвердит победу Дж.Байдена, будет ли этого достаточно для того, чтобы Москва признала его Президентом США?

С.В.Лавров: Относительно продолжающихся в США процессов в контексте состоявшихся выборов подчеркну, что не Москва признает того или иного кандидата. Президент США признается в соответствии с законами этой страны. Из этого мы и будем исходить.

Вопрос: Только что стало известно, что США вводят санкции против Турции за покупку российских зенитных ракетных комплексов «С-400». Могли бы Вы это прокомментировать?

С.В.Лавров: Отмечу, что стало известно не только что. США говорят об этом уже больше года, поэтому сюрпризом для нас данная ситуация не является. Очередное проявление аррогантного отношения к международному праву, нелегитимных односторонних принудительных мер, которыми США пользуются многие десятилетия. Это не добавляет авторитета США на международной арене в качестве ответственного участника международного разделения труда в том числе в сфере военно-технического сотрудничества.