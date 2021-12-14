Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с рабочим визитом Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в Республику Сербию

15 декабря состоится рабочий визит Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в Республику Сербию. Предусмотрены встречи и переговоры с Президентом А.Вучичем, Председателем Народной скупщины И.Дачичем, Министром иностранных дел Н.Селаковичем, а также подписание двустороннего Плана межмидовских консультаций на 2021-2022 годы. Предполагается участие в церемонии зажжения Вечного огня на Кладбище освободителей Белграда от частицы пламени с Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве с использованием уникального отечественного оборудования АО «Мосгаз» и в мероприятии по случаю завершения оформления внутреннего убранства Храма Св. Саввы, которое осуществлено российскими мастерами и при содействии России.

В ходе переговоров планируется обсудить ключевые направления российско-сербского сотрудничества, перспективы реализации совместных проектов, обменяться мнениями по актуальным вопросам балканской, европейской и глобальной повестки дня.

Отношения с Сербией имеют характер стратегического партнерства, которое закреплено в межгосударственной декларации, подписанной президентами двух стран в Сочи 24 мая 2013 года.

Российско-сербские связи строятся на культурно-исторической общности, единстве подходов и оценок прошлого и современности. Это приобретает особую важность в свете 75-летия Победы над фашизмом. Президент Республики Сербии А.Вучич присутствовал 24 июня 2020 года в Москве на Параде Победы, в котором участвовала сербская рота почетного караула.

В Сербии бережно относятся к совместному наследию мировых войн, памяти российских и советских солдат, погибших в борьбе за свободу наших стран и европейского континента. Мемориальные объекты поддерживаются в хорошем состоянии.

Российско-сербское образцовое сотрудничество и координация проявились в деле эффективного противодействия пандемии коронавируса. В апреле-мае 2020 года специалисты Минобороны России работали в Сербии в рамках оказания помощи в противодействии эпидемии COVID-19. Контакты в этой сфере осуществляются по линии профильных ведомств, включая Роспотребнадзор. Активно прорабатывается вопрос закупки Белградом российской вакцины «Спутник V». В соответствии с межправительственными договоренностями 3 декабря 2020 года в Белград доставлены 20 доз российского препарата для его регистрации.

Высокой оценки заслуживает уровень взаимодействия с сербской стороной по международной повестке дня. С удовлетворением отмечаем независимый и сбалансированный внешнеполитический курс Белграда, линию сербского руководства на выстраивание взаимовыгодных связей со всеми заинтересованными государствами, включая Россию и других участников Евразийского экономического союза.

Весьма насыщен двусторонний политический диалог.

8 января 2020 года в Стамбуле «на полях» церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток» состоялся контакт В.В.Путина с А.Вучичем. 23 июня 2020 года в Москве Президент Российской Федерации обсудил с сербским коллегой вопросы двустороннего сотрудничества и международные дела. 2 апреля, 14 мая, 15 июня и 10 сентября 2020 года прошли телефонные разговоры двух президентов. На регулярной основе организуются встречи парламентариев, министров иностранных дел, глав отраслевых ведомств.

Приветствуем неоднократно подтвержденную Белградом приверженность линии на сохранение военного нейтралитета. Такая позиция вносит значимый вклад в обеспечение мира и стабильности на Балканах и в Европе в целом.

Продолжим оказывать Сербии поддержку по Косово на основе резолюции Совета Безопасности ООН 1244. Рассчитываем, что Евросоюз, наделенный решением Генеральной Ассамблеи ООН миссией посредника в диалоге с Приштиной, будет беспристрастно и добросовестно выполнять свои функции. Констатируем, что косовоалбанская сторона саботирует реализацию взятых на себя обязательств и достигнутых ранее договоренностей, прежде всего в части, касающейся создания Сообщества сербских муниципалитетов Косово.

Развивается торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество с Сербией, взаимодействие в сфере энергетики, транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства, промышленной кооперации. Важную координирующую и направляющую роль играет Российско-Сербский Межправительственный комитет по торговле, экономическому и научно- техническому сотрудничеству. 8 декабря 2020 года в Москве состоялась встреча сопредседателей Комитета – Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Ю.И.Борисова и Министра без портфеля в Правительстве Республики Сербии Н.Поповича.

Уровень товарооборота в 2019 году составил 2,6 млрд долларов США и увеличился по сравнению с 2018 годом (2,1 млрд долл. США) на 22,6%. В январе-сентябре текущего года под воздействием пандемии показатели уменьшились на 16,5% в годовом выражении до 1,4 млрд долл. США. Вместе с тем прослеживается тенденция к выправлению ситуации. Продолжаем активную работу на этом направлении.

Стратегический характер имеет проект развития АО «Нефтяная индустрия Сербии» (АО «НИС»), основным акционером и инвестором которого является ПАО «Газпром нефть». АО «НИС» стало локомотивом сербской экономики и одной из ведущих компаний на Балканах. Объем накопленных инвестиций превысил 3 млрд долл. США. В настоящее время компания обеспечивает Сербии 13% бюджетных поступлений. 18 ноября 2020 года Президент Сербии А.Вучич и Председатель правления ПАО «Газпром нефть» А.В.Дюков приняли участие в запуске наиболее передового в Юго-Восточной Европе комплекса глубокой переработки нефти на принадлежащем АО «НИС» НПЗ в г. Панчево.

25 декабря 2019 года завершилось строительство на сербской территории линейного участка газопровода-отвода от «Турецкого потока» протяженностью 402 км от границы с Болгарией до Венгрии. В рамках развития национальной ГТС страны возводится газокомпрессорная и четыре газоизмерительные станции, а также трасса протяженностью 42 км от магистральной сети до подземного хранилища газа «Банатский двор». Ввод в эксплуатацию ожидается в 2021 году.

Значительный вклад в модернизацию сербской экономики вносит программа реконструкции железных дорог страны, осуществляемая при ведущей роли ООО «РЖД Интернешнл» в счет одобренного в 2013 году российского экспортного кредита в размере 800 млн долл. США. В Белграде 19 октября 2019 года подписано межправсоглашение о предоставлении Сербии нового экспортного кредита на сумму 172,5 млн евро, в том числе для создания современного диспетчерского центра. В результате качественно наращивается потенциал железнодорожной сети, значительно повышается ее пропускная способность и транзитные мощности.

Традиционно видное место в двустороннем взаимодействии занимает культура. Тесный диалог поддерживается по линии Русской и Сербской православных церквей.