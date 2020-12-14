О заседании Высшего Евразийского экономического совета

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

11 декабря состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в формате видеоконференции.

В мероприятии приняли участие президенты России, Белоруссии, Казахстана, и.о. президента Киргизии, премьер-министр Армении, действующий президент Молдавии в качестве главы государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), а также президенты Узбекистана и Кубы, которым был предоставлен статус государства-наблюдателя при Союзе.

В ходе заседания было рассмотрено 28 вопросов повестки дня.

Одним из основных итогов встречи стало утверждение Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.