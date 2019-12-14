О переговорах Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов Абдаллой Бен Заидом Аль Нахайяном

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

14 декабря Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров провел переговоры с Министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов Абдаллой Бен Заидом Аль Нахайяном, находящимся в Москве с рабочим визитом.

В атмосфере доверительности и высокой степени взаимопонимания были подробно обсуждены актуальные вопросы поступательного развития традиционно дружественных российско-эмиратских отношений. Главы внешнеполитических ведомств были едины в том, что прочным фундаментом нашей совместной работы является Декларация о стратегическом партнерстве между двумя странами от 1 июня 2018 г., а также договоренности, достигнутые по итогам государственного визита Президента Российской Федерации В.В.Путина в ОАЭ в октябре 2019 г. и других контактов на высшем уровне.

С.В.Лавров и Абдалла Бен Заид Аль Нахайян подтвердили настрой Москвы и Абу-Даби на поддержание регулярного политического диалога, укрепление межпарламентских контактов и связей по линии субъектов Российской Федерации. При этом было выражено общее мнение, что в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции возрастает актуальность задачи обеспечения устойчивой положительной динамики двустороннего товарооборота. Отмечена важная координирующая роль, которую играет в этой связи Межправительственная Российско-Эмиратская комиссия по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.

Высказана взаимная заинтересованность в дальнейшем взаимодействии в области борьбы с COVID-19 на основе инновационных российских разработок.

Главы внешнеполитических ведомств провели обстоятельную «сверку часов» по ключевым темам международной и ближневосточной повестки дня с акцентом на положение в Сирии, Ливии, Йемене и арабо-израильском урегулировании. Достигнута договоренность о продолжении плотной координации подходов Москвы и Абу-Даби, нацеленных на содействие комплексному и устойчивому урегулированию этих и других региональных конфликтов на путях инклюзивного и равноправного диалога, учитывающего интересы и озабоченности всех вовлеченных сторон.

Были также предметно рассмотрены задачи обеспечения стабилизации ситуации в зоне Персидского залива и создания там системы коллективной безопасности, предполагающей формирование при участии всех заинтересованных государств механизмов совместного реагирования на существующие вызовы и угрозы.