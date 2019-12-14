Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов А.Аль Нахайяном, Москва, 14 декабря 2020 года

Уважаемые дамы и господа,

Мы провели переговоры с моим коллегой и другом, Министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов А.Аль Нахайяном. Переговоры как всегда были очень полезными, обстоятельными и охватили весь спектр наших двусторонних отношений, а также региональную и международную проблематику. Президент Российской Федерации В.В.Путин и Наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Объединенных Арабских Эмиратов, М.Нахайян в ходе переговоров на высшем уровне в Москве в 2018 г. – определили наши отношения как стратегическое партнерство. Прошлой осенью в ходе государственного визита Президента Российской Федерации В.В.Путина был подтвержден курс на его наполнение конкретным содержанием во всех областях.

У нас неплохо обстоят дела на экономическом направлении. За первые 9 месяцев 2020 года товарооборот вырос более чем на 60%, превысив 2 млрд долл. Активно работает Межправительственная российско-эмиратская комиссия по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, укрепляются связи между Российским фондом прямых инвестиций и эмиратским фондом «Мубадала». Наши энергетические ведомства тесно взаимодействуют в рамках группы «ОПЕК плюс», в рамках Форума стран-экспортеров газа. Все эти вопросы Министр иностранных дел ОАЭ А.Аль Нахайян более подробно обсудит с заместителем Председателя Правительства России Ю.И.Борисовым и Министром промышленности и торговли Д.В.Мантуровым.

Углубляется наше взаимодействие в сфере высоких технологий, в частности, в мирном использовании космического пространства. 2 декабря с.г. наша ракета-носитель «Союз» вывела на орбиту очередной спутник ОАЭ дистанционного зондирования Земли.

Развивается сотрудничество по борьбе с коронавирусной инфекцией. В Арабских Эмиратах начинается третья фаза клинических испытаний вакцины «Спутник V». Обсуждается возможность её лицензионного производства.

Подробно рассмотрели международную и региональную повестку дня, в т.ч. положение на Ближнем Востоке и на Севере Африки. У нас близкие или совпадающие позиции по большинству сохраняющихся здесь проблем. Под этим углом рассмотрели ситуацию в Ливии, Йемене, сирийском и ближневосточном урегулированиях с учетом нынешней ситуации в отношениях между Палестиной и Израилем, а также обменялись мнениями о перспективах укрепления безопасности в зоне Персидского залива.

Условились продолжать сотрудничество, координацию наших действий в Организации Объединенных Наций, прежде всего, по мобилизации международного сообщества на формирование подлинно универсального фронта борьбы с терроризмом. На этот счет есть ряд конкретных идей. Будем их прорабатывать. ОАЭ, как и Российская Федерация, уделяет при этом особое внимание борьбе с террористической экстремистской идеологией, противодействию насаждению менталитета ненависти, любых проявлений дискриминации и экстремизма. Считаю, что переговоры были весьма полезными с точки зрения продвижения нашего стратегического партнерства и наполнения его конкретным содержанием.

Вопрос (обоим министрам): В ходе переговоров обсуждались вопросы безопасности в Персидском заливе. Как Вы оцениваете ситуацию? Каковы результаты взаимодействия в регионе?

С.В.Лавров: Россия давно ставит вопрос о необходимости нормализации обстановки в зоне Персидского залива. Много лет назад предложили прибрежным странам совместно с «внешним сопровождением» подумать о принципах, которые могли бы лечь в основу мер доверия и постепенного выстраивания коллективной безопасности в регионе. Не так давно обновили эту концепцию. Осенью прошлого года состоялась встреча политологов, представителей экспертного сообщества с участием делегаций соответствующих стран, на которой концепция была обсуждена и в целом получила позитивный отклик. Считаем, что в нынешних условиях, в том числе учитывая кризис вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, а также попытки подменить его чем-то иным вопреки резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, актуальность усилий на этом направлении становится все более весомой.

Не раз обсуждали российскую инициативу на встречах с министрами иностранных дел Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Понимаем сложности, существующие между некоторыми арабскими странами региона и Исламской Республикой Иран. Выражаем готовность помочь создать условия для начала диалога.

Чтобы все прибрежные страны чувствовали себя комфортно в рамках предлагаемого нами диалога, российские инициативы также предполагают его сопровождение внешними игроками, включая «пятерку» постоянных членов Совета Безопасности ООН, Лигу арабских государств (ЛАГ), Организацию исламского сотрудничества (ОИС), Европейский союз. Наши предложения остаются на столе. Готовы к обсуждению конкретных деталей и нюансов их претворения в жизнь.

Вопрос (обоим министрам): В опубликованном две недели назад докладе главного инспектора Пентагона говорится, что ОАЭ могут предоставлять некоторое финансирование ЧВК «Вагнер», воюющей в Ливии. Действительно ли ОАЭ оплачивают присутствие ЧВК «Вагнер» и любое другое присутствие России в Ливии?

С.В.Лавров (отвечает после А.Аль Нахайяна): Неоднократно давали разъяснения в связи с различными докладами, сообщениями о действиях Российской Федерации по урегулированию ливийского кризиса. Наша позиция хорошо известна. Всё, что мы делаем вместе с другими внешними игроками, в том числе партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов, Египта, прочих стран, нацелено на то, чтобы начался переговорный, политический процесс, в котором были бы представлены все значимые силы этой страны, все её исторические регионы. Важно, чтобы его участники действительно являлись полномочными представителями соответствующих политических групп, регионов, а не были искусственно подобраны кем-то со стороны.

В этих целях с самого начала кризиса контактировали со всеми ливийскими сторонами, побуждая их именно к общенациональному диалогу, отказу от расчета на использование военных средств решения проблемы. Всегда продвигали тезис о том, что любые международные мероприятия по ливийской проблеме должны обязательно проходить с приглашением самих ливийцев и непосредственных соседей этой страны. Именно мы настояли, чтобы такой формат был в итоге выбран для состоявшейся в январе с.г. Берлинской конференции, куда организаторы сначала даже не собирались приглашать ни ливийцев, ни их соседей.

Наша общая задача – восстановить ливийскую государственность, которая была грубейшим образом, в нарушение международного права разрушена в 2011 г. Сначала вопреки действовавшему уже тогда эмбарго на поставки вооружений в Ливию наши натовские коллеги активно вооружали экстремистов и террористов, стремясь использовать их для свержения режима М.Каддафи, а затем НАТО совершила агрессию против суверенного государства-члена ООН, последствия которой мы все вынуждены «расхлебывать» до сих пор. Нужно помнить причины нынешнего ливийского кризиса.

Вопрос: В последнее время наблюдается увеличение числа случаев нормализации отношений между Израилем и рядом арабских стран. Может ли это, на Ваш взгляд, способствовать стабилизации ситуации в Персидском заливе в свете беспокойства со стороны Ирана?

С.В.Лавров: Насчет палестинской проблематики, исходим из того (и в этом мы едины с ОАЭ), что нормализация отношений Израиля с арабскими странами набирает темп. В целом это положительное явление, устраняющее давние противоречия и устанавливающее каналы цивилизованного, опирающегося на правовые методы общения. Излагая свою публичную официальную позицию в связи с этим процессом. Россия всегда подчеркивала, что он не должен отодвигать на второй план, а тем более предавать забвению, палестинскую проблему, которая должна быть урегулирована на основе имеющихся решений ООН, а также предполагать создание Палестинского государства, сосуществующего с Государством Израиль в мире и безопасности. Г-н Министр в очередной раз подтвердил, что это является и позицией Объединенных Арабских Эмиратов.

Международное сообщество должно помочь восстановить прямые переговоры между Палестиной и Израилем. Россия неоднократно предлагала возобновить работу «квартета» международных посредников, куда вместе с Россией входят США, ООН и Евросоюз. При этом многие годы подчеркиваем, что к усилиям «квартета» обязательно необходимо подключать представителя Лиги арабских государств.

Сегодня говорили о том, что не так давно был сформирован еще один «квартет» в составе арабских государств – Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ. Считаю (и г-н Министр разделяет это мнение), что можно и нужно постараться объединить усилия международного и арабского «квартетов», для того чтобы согласовать условия возобновления прямых палестино-израильских переговоров.

Конечной целью является полная нормализация ситуации в регионе, создание Палестинского государства, установление отношений Израиля со всеми странами этой части мира, что предусмотрено Арабской мирной инициативой. Напомню, она была не просто одобрена ЛАГ, но и утверждена ОИС. Двигаться к этой цели – наша общая задача.