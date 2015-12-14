Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с рабочим визитом Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в Боснию и Герцеговину

14-15 декабря Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров посетит с рабочим визитом Боснию и Герцеговину. Предусмотрены встреча с членами Президиума БиГ, отдельные беседы с Председательствующим Президиума БиГ М.Додиком и заместителем Председательствующего Палаты народов Парламентской ассамблеи БиГ Д.Човичем, переговоры с Заместителем Председательствующего Совета министров, Министром иностранных дел Б.Туркович, подписание Плана консультаций между МИД России и МИД БиГ на 2021-2022 гг.

Состоится обмен мнениями о состоянии и перспективах развития российско-боснийско-герцеговинских отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Предполагается обсудить актуальные региональные и международные темы.

Будут рассмотрены узловые вопросы постконфликтного урегулирования в контексте отмечаемой в дни визита 25-й годовщины подписания Общего рамочного соглашения о мире в БиГ 1995 г. с акцентом на поддержку закрепленных в нем принципов суверенитета и территориальной целостности БиГ, обеспечения широких полномочий двух энтитетов (Республики Сербской и Федерации БиГ) и равноправия трех государствообразующих народов страны.

Со времени установления дипломатических отношений в 1996 г. Россия и Босния и Герцеговина поддерживают дружественные политические связи и развивают широкое практическое сотрудничество.

Налажен регулярный двусторонний диалог с властями на общегосударственном и энтитетском уровнях. В январе 2019 г. в Белграде прошла встреча Президента Российской Федерации В.В.Путина с членом Президиума БиГ от сербского народа М.Додиком. В октябре 2019 г. Председатель Правительства Российской Федерации Д.А.Медведев в Белграде провел встречу с М.Додиком и Президентом Республики Сербской (PC) Ж.Цвиянович. 24 июня 2020 г. М.Додик по приглашению В.В.Путина участвовал в мероприятиях по случаю 75-летия Победы в Москве. В сентябре 2018 г. состоялся рабочий визит Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в Боснию и Герцеговину, в июне текущего года – беседа с М.Додиком в Белграде.

Развивается российско-боснийское межпарламентское сотрудничество. Этапным событием в двусторонних отношениях стал официальный визит в БиГ 23-24 апреля 2018 г. Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И.Матвиенко. 20-23 апреля 2019 г. по приглашению В.И.Матвиенко с визитом в Москве находился Председатель Народной скупщины PC Н.Чубрилович. 9-12 февраля 2020 г. Председательствующий Палаты народов Парламентской ассамблеи БиГ Д.Чович побывал в Москве с официальным визитом.

Россия входит в число ведущих торговых партнеров и иностранных инвесторов Боснии и Герцеговины. Внешнеторговый оборот России с БиГ в 2019 г. составил 137 млн долл. США. Из-за пандемии коронавирусной инфекции в январе-сентябре 2020 г. объем товарооборота сократился по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. на 33,7% и составил 65,8 млн долл.

Важную роль в наращивании инвестиционно-хозяйственного взаимодействия играет Межправительственная Российско-Боснийско-Герцеговинская комиссия по торговле и экономическому сотрудничеству (МПК), 2-е заседание которой состоялось 16-17 мая 2017 г. в Москве.

Успешно развивается сотрудничество в энергетике. БиГ является традиционным потребителем российского природного газа, в стране работают ПАО «Газпром нефть» и АО «Зарубежнефть», реализуется проект газификации НПЗ «Брод» с территории Хорватии.

В банковском секторе Хорватии ключевые позиции занимает ПАО Сбербанк.

Развивается межрегиональное взаимодействие, расширяется практика установления побратимских связей.

Боснийско-герцеговинская общественность проявляет растущий интерес к российской культуре и образованию. Ежегодно увеличивается квота на стипендии гражданам БиГ в российских вузах за счет средств федерального бюджета. Продолжаются работы по возведению в Баня-Луке русско-сербского храма и центра духовного воспитания в память о семье Императора Николая II. Отмечаем внимательное отношение к преподаванию русского языка, поддержку соответствующих усилий Русского центра Фонда «Русский мир» в Баня-Луке и НКО «Русская гуманитарная миссия».

В связи с обращением М.Додика в апреле с.г. оказана гуманитарная помощь Республике Сербской в борьбе с коронавирусной инфекцией – в течение двух недель там работала врачебная бригада и дезинфекционная команда Вооруженных Сил Российской Федерации.