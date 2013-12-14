Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова на переговорах с Министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов А.Аль Нахайяном, Москва, 14 декабря 2020 года

Уважаемый г-н Министр, дорогой друг,

Коллеги,

Рады Вас приветствовать в Москве. Признательны за готовность провести очную встречу, несмотря на проблемы с коронавирусом. Убежден, что она полезна и своевременна как никогда.

Сегодняшняя встреча подтверждает особый характер отношений между Российской Федерацией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Тон им задают наши лидеры – Президент России В.В.Путин и Наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейх Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян.

Это хорошая возможность обсудить состояние наших двусторонних отношений. Данная проблематика будет присутствовать и в ходе Вашей беседы с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Ю.И.Борисовым.

Хорошо развивается экономическое взаимодействие. Отмечу контакты по парламентской линии, в области военно-технического сотрудничества, гуманитарные, культурные, образовательные связи. Считаем, это полностью отвечает интересам наших народов.

Ценим диалог с эмиратскими друзьями по международной, региональной проблематике с учетом проблем, сохраняющихся на Ближнем Востоке и Севере Африки. Такая «сверка часов», сопоставление подходов и возможность посмотреть, как мы совместно можем способствовать урегулированию многочисленных кризисов, весьма ценна.

Добро пожаловать.