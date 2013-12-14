О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Иордании в Москве Х.Шавабкой

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

14 декабря специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Иорданского Хашимитского Королевства в Москве Халеда Шавабку по его просьбе.

В ходе беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями по ключевым аспектам региональной повестки дня с акцентом на развитие обстановки в Сирии и вокруг нее, а также складывающуюся ситуацию на палестинских территориях.

Отдельное внимание было уделено вопросам дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-иорданских отношений.