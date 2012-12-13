Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с предстоящими переговорами глав внешнеполитических ведомств Российской Федерации и Объединенных Арабских Эмиратов

14 декабря в Москве пройдут переговоры Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов Абдаллой Бен Заидом Аль Нахайяном, который посетит нашу страну с рабочим визитом.

Это будет восьмая поездка главы эмиратского внешнеполитического ведомства в Россию. Его предыдущий визит в Москву состоялся в июне 2019 г. В марте того же года С.В.Лавров и Абдалла Бен Заид провели встречу в Абу-Даби.

Предстоящие переговоры станут важной составной частью регулярного и доверительного политического диалога с ОАЭ. В ходе телефонных разговоров 11 января, 15 июля и 12 октября с.г. Президент Российской Федерации В.В.Путин и Наследный принц Абу-Даби Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня. Дважды в текущем году (в марте и июле) общались по телефону С.В.Лавров и Абдалла Бен Заид.

Планируется рассмотреть комплекс практических вопросов дальнейшего развития российско-эмиратских связей, особый характер которых был закреплен в Декларации о стратегическом партнерстве между двумя странами от 1 июня 2018 г. При этом акцент будет сделан на реализации соответствующих договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита В.В.Путина в ОАЭ в октябре 2019 г. и других контактов на высшем уровне.

Заинтересованы в интенсификации межпарламентских связей, динамику для укрепления которых задал официальный визит в Абу-Даби Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И.Матвиенко в 2016 г., а также рабочие поездки в нашу страну в 2016-2019 гг. Председателя Федерального национального совета ОАЭ А.Аль-Кубейси.

Важной темой предстоящих в Москве переговоров станет обсуждение перспектив расширения двустороннего торгово-экономического партнерства. Исходим из того, что в условиях пандемии коронавируса эта задача приобретает еще большую актуальность. В январе-сентябре с.г. товарооборот между двумя нашими странами увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 60,4%, составив 2,02 млрд долларов США. Считаем важным согласовать дальнейшие скоординированные шаги, которые позволят не только сохранить эту позитивную тенденцию, но и придать ей долговременный характер.

Ведущая роль в этой связи принадлежит Межправительственной Российско-Эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству (МПК) под сопредседательством Абдаллы Бен Заида и Министра промышленности и торговли Российской Федерации Д.В.Мантурова. Ее последнее заседание состоялось в Абу-Даби в октябре 2019 г.

Удовлетворены сложившимся уровнем партнерства между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и суверенным фондом ОАЭ «Мубадала». В его рамках реализовано уже более 50 проектов объемом свыше 2,3 млрд долл. США. В планах – расширить инвестпортфель до 7 млрд долл. США за счет новых направлений.

Продолжается эффективное взаимодействие РФПИ с профильными эмиратскими ведомствами в области борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. В настоящее время в ОАЭ проходит третья фаза испытаний новой российской вакцины «Спутник V».

Придаем большое значение дальнейшей координации между Москвой и Абу-Даби по ситуации на мировом рынке углеводородов как в контексте многосторонних договоренностей в формате «ОПЕК плюс», так и на площадке Форума стран-экспортеров газа.

Видим значительный потенциал для активизации сотрудничества по космосу, в рамках которого первый эмиратский космонавт Х.Аль-Мансури совершил 25 сентября – 3 октября 2019 г. полет на Международную космическую станцию. 2 декабря текущего года с помощью российской ракеты-носителя «Союз-СТ» на космическую орбиту был успешно выведен очередной эмиратский спутник дистанционного зондирования Земли.

Состоится обстоятельная «сверка часов» по складывающейся ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Россия и ОАЭ являются последовательными сторонниками урегулирования сохраняющихся в этом стратегически важном районе мира конфликтов и кризисов политическими методами, посредством инклюзивного диалога, учитывающего законные интересы и озабоченности всех вовлеченных сторон. Под таким углом предлагается провести обмен мнениями по обстановке в Сирии, Ливии и Йемене.

Значительное внимание в контексте процесса нормализации отношений Израиля с ОАЭ и рядом других арабских государств будет уделено задаче справедливого урегулирования палестинской проблемы на известной международно-правовой базе.

Главы внешнеполитических ведомств обсудят также проблематику устойчивой стабилизации ситуации в зоне Персидского залива, в том числе с учетом соответствующих российских инициатив и предложений.

Уверены, что предстоящий визит эмиратского Министра иностранных дел и международного сотрудничества в Москву будет способствовать дальнейшему наращиванию наших многоплановых связей с ОАЭ, послужит делу укрепления мира и стабильности, продвижения в ближневосточном регионе конструктивной созидательной повестки.