О мароккано-израильской нормализации и признании США суверенитета Марокко над Западной Сахарой

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

10 декабря Президент США Д.Трамп объявил о достижении при американском посредничестве договоренности между Королевством Марокко и Израилем о нормализации отношений. В ходе состоявшегося в тот же день телефонного разговора Короля Марокко Мухамеда VI с Президентом Палестины М.Аббасом, как сообщается, была подтверждена твердая поддержка Рабатом безальтернативности комплексного урегулирования палестино-израильского конфликта на общепризнанной международно-правовой основе.

Приветствуем достигнутое соглашение при том понимании, что оно будет способствовать скорейшему справедливому решению палестинской проблемы и оздоровлению общей обстановки в ближневосточном регионе.

Вместе с тем отмечаем, что фактически в привязке к этому событию Вашингтон предпринял очередной односторонний шаг, угрожающий региональной стабильности. Речь идет о признании США суверенитета Марокко над всей территорией Западной Сахары и намерении открыть там американское консульство.

Таким своим решением Администрация Д.Трампа пошла на подрыв общепризнанной международно-правовой базы западносахарского урегулирования (ЗСУ), предусматривающей определение окончательного статуса данной территории через референдум. Эта новая позиция США может серьезно затруднить усилия ООН по продвижению ЗСУ, обострить отношения между непосредственно вовлеченными сторонами, спровоцировать новый виток вооруженного насилия в Сахаро-Сахельской зоне.

Наша принципиальная линия в отношении западносахарской проблемы неизменна. Полагаем, что ее долгосрочное и справедливое решение возможно только на основе выполнения резолюций СБ ООН в рамках процедур, соответствующих принципам и целям Устава ООН. Путь к этому пролегает через возобновление прямых переговоров между Марокко и Фронтом ПОЛИСАРИО при ооновском посредничестве. Убеждены, что вовлеченные в ЗСУ стороны способны выработать те развязки, которые отвечали бы интересам региональной безопасности и стабильности. Исходим из того, что устранение этого очага напряженности помогло бы разблокировать интеграционные проекты в Магрибе, наладить эффективное коллективное взаимодействие в борьбе с общими вызовами безопасности, прежде всего терроризмом и трансграничной преступностью.