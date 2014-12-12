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12.12.2014:28
О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Азербайджанской Республики Д.А.Байрамовым
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
12 декабря состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова и Министра иностранных дел Азербайджанской Республики Д.А.Байрамова.
Обсуждались актуальные вопросы международной и двусторонней повестки дня, включая практические задачи реализации Заявления лидеров Азербайджана, Армении и России по нагорно-карабахскому урегулированию.