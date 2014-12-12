Ответ официального представителя МИД России М.В.Захаровой на вопрос агентства «РИА Новости»

Вопрос: Появилась информация, что в ходе встречи с делегацией германской оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) 8 декабря с.г. в Москве руководством МИД России не поднимался вопрос о линии этой партии на оправдание военной агрессии третьего рейха и преступлений нацизма. Как бы Вы могли это прокомментировать?

Ответ: Это не соответствует действительности. В ходе состоявшейся беседы с делегацией «Альтернативы для Германии» Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров подчеркнул неприятие и осуждение нами любых усилий, нацеленных на умаление преступлений, совершенных нацистами против человечности, обеление злодеяний национал-социализма и героизацию нацистских преступников. Внимание депутатов также было привлечено к проблематике выплат индивидуальных компенсаций блокадникам Ленинграда вне зависимости от их национальности.

Представители АдГ проявили понимание высказанных нами оценок. Говорили о важности сохранения исторической памяти о событиях тех лет, должного содержания советских военных захоронений в Германии. В ходе визита делегация АдГ возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.