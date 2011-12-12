Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с введением Великобританией очередных антироссийских санкций

С недоумением восприняли объявленное 10 декабря с.г. правительством Великобритании решение о введении национальных санкций против трех граждан России и подразделения Росгвардии из-за якобы имевших место нарушений прав человека в Чеченской Республике.

Рассматриваем это безосновательное решение, как наглядную демонстрацию неготовности британских властей отказаться от своего конфронтационного курса в отношении России. Безусловно, этот политически ангажированный демарш негативно отразится на российско-британских межгосударственных отношениях.

С учетом принципа взаимности оставляем за собой право на принятие адекватных ответных мер.