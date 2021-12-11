Ответ официального представителя МИД России М.В.Захаровой на вопрос СМИ о выборе главой МИД Сирии Ф.Микдадом Ирана в качестве страны для своего первого зарубежного визита

Вопрос: Является ли выбор Тегерана, а не Москвы в качестве места проведения первого зарубежного визита нового Министра иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом САР Ф.Микдада своеобразной демонстрацией его ориентации на приоритетное развитие отношений с Ираном, а не Россией?

Ответ: Не нужно пытаться делать далеко идущие выводы, ориентируясь на график зарубежных поездок государственных деятелей. Если говорить конкретно, то сразу после вступления в должность главы МИД САР Ф.Микдад выразил пожелание посетить с рабочим визитом Российскую Федерацию. Это было естественно с учетом стратегического, союзнического характера наших двусторонних отношений. И тогда оперативно договорились об организации визита Ф.Микдада в Россию в ближайшие удобные для обеих сторон сроки. Однако впоследствии из-за изменений в рабочем графике Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова по нашей инициативе этот визит был перенесен на другую дату. Теперь ждем Ф.Микдада в Москве 16 декабря. Поэтому не стоит искать политического подтекста там, где его изначально не было и быть не могло.