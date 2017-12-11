О встрече в рамках Механизма политического диалога и сотрудничества Россия – Центральноамериканская интеграционная система (ЦАИС)

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

9 декабря в формате видеоконференции состоялась встреча в рамках Механизма политического диалога и сотрудничества Российская Федерация – Центральноамериканская интеграционная система (ЦАИС). В ней приняли участие генеральный секретарь ЦАИС В.Сересо, делегация Республики Никарагуа (ротационный председатель ЦАИС) во главе с Министром финансов и государственного кредита И.Акостой, заместители Министров иностранных дел Республики Гватемала, Республики Гондурас, Республики Коста-Рика, Республики Панама, Республики Эль-Сальвадор, политдиректора МИД Белиза и Доминиканской Республики, от Российской Федерации – директор Латиноамериканского департамента МИД, Специальный представитель Министра иностранных дел по вопросам отношений со странами Латинской Америки и Карибского бассейна А.В.Щетинин.

Участники обсудили возможные направления политического диалога и сотрудничества с учетом предоставления России статуса страны- наблюдателя при ЦАИС, договорились о создании Механизма внешнеполитического диалога по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. Было проанализировано текущее состояние и перспективы развития торгово-экономического сотрудничества между Россией и странами-участницами ЦАИС.

Представители внешнеполитических ведомств в конструктивном, доброжелательном и деловом ключе обменялись мнениями относительно перспективных форм и направлений практического сотрудничества для достижения целей устойчивого развития в таких сферах, как здравоохранение, включая противодействие пандемии коронавирусной инфекции; предупреждение и ликвидация последствий стихийных бедствий; образование; торгово-экономическое сотрудничество; наука и технологии; укрепление общественной безопасности.

Условлено провести следующий раунд переговоров в рамках Механизма политического диалога и сотрудничества в 2021 г. в очном формате в стране – ротационном председателе ЦАИС, если позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка.

Представители внешнеполитических ведомств выразили признательность Республике Никарагуа в качестве действующего председателя ЦАИС за инициативу проведения и подготовку состоявшейся встречи.