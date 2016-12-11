Приветствие Министра иностранных дел России С.В.Лаврова организаторам и участникам церемонии открытия Российско-германского «перекрестного» Года «Экономика и устойчивое развитие 2020-2022»

Приветствую организаторов и участников церемонии открытия очередного «перекрестного» Года.

Символично, что сегодняшнее мероприятие проходит в рамках первого заседания двустороннего Экономического совета, учрежденного по инициативе Правительства Российской Федерации и Восточного комитета германской экономики. Сегодня торгово-экономическое взаимодействие остается одним из наиболее стабильных, прагматичных элементов в российско-германской повестке дня, способствует укреплению конкурентоспособности двух стран, повышению благополучия наших граждан.

Отрадно, что программа Года весьма насыщена. В числе приоритетов – содействие дальнейшему раскрытию масштабного потенциала практической кооперации между Россией и Германией, а также достижению целей ООН в области устойчивого развития до 2030 г. Особое внимание уделяется сотрудничеству в сфере водородной энергетики, цифровизации, совместным инновационным начинаниям в рамках реализации инициативы «Партнерство для эффективности».

Российско-германские «перекрестные» инициативы на практике доказали свою востребованность. Убежден, что и на этот раз координаторы данного совместного амбициозного проекта – при поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей и Восточного комитета германской экономики – приложат максимум усилий в целях его успешного воплощения в жизнь.

Желаю вам плодотворной работы и всего наилучшего.

С.ЛАВРОВ